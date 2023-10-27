Китай выпускает «убийцу» Windows с открытым кодом

Готовится к релизу настольная платформа Orange Pi OS от создателя китайских продвинутых одноплатников Orange Pi. Ее собрали на базе Huawei Harmony OS – китайской альтернативы Android. Orange Pi OS будет конкурировать с Windows 11 и скоро научится работать на х86-совместимых ПК.

Windows по-китайски

Компания Shenzhen Xunlong из Китая, разработчик широко известных одноплатных компьютеров линейки Orange Pi, в обозримом будущем выпустит настольную операционную систему Orange Pi OS в новой, особенной конфигурации. Как пишет Huawei Central, в ее основе будет лежать универсальная платформа Harmony OS компании Huawei, которая создавалась в качестве замены Android. Исходный код системы будет открытым.

Другими словами, создатель продвинутых клонов британских ПК Raspberry Pi, которые почти во всем превосходят оригинал, разрабатывает операционную систему на базе китайского заменителя американской Google Android, цель которой – потеснить американскую же Microsoft Windows. Авторы проекта хотят научить ее работать на компьютерах с процессорами на архитектуре х86, то есть с чипами Intel и AMD – это одна из основных их целей на данный момент.

Фото: Orange Pi Рабочий стол в Orange Pi OS

К слову, в КНР есть х86-процессоры собственной разработки, за которыми стоит Via – бывший конкурент AMD и Intel на мировом рынке процессоров.

Что умеет «китайская Windows»

Проект Orange Pi OS существует достаточно давно – о премьерном показе его версии на базе Android CNews писал в ноябре 2022 г. Нынешняя версия отличается именно основой – Android отсутствует, но есть Harmony OS, впервые показанная в августе 2019 г. Huawei неустанно совершенствует свою систему, стремясь сделать ее основой своей экосистемы – по задумке компании, на основе платформы будут работать все ее гаджеты, включая умные часы и телевизоры, домашнюю технику, смартфоны и пр.

Разработчики уверяют, что новая версия Orange Pi OS получит все характерные черты современной настольной ОС, в частности, полноценную многозадачность, файловый менеджер, панель задач и центр управления. Также обещан широкий набор базового предустановленного ПО – браузер, пакет офисных программ и медиаплеер, а тем, кому нужно больше софта, разработчики предложат скачать его самостоятельно из специального магазина приложений.

Также в системе заявлена поддержка сменных тем оформления и обоев рабочего стола и сенсорных экранов. Отдельный акцент разработчики почему-то сделали на поддержку мониторов, подключенных по HDMI, хотя в 2023 г. это давно уже обыденность.

Сначала ARM, потом х86

Как пишет Huawei Central, первым делом Shenzhen Xunlong выпустит собранную на Harmony OS версию системы Orange Pi OS для компьютеров с процессорами ARM. Обкатывать ОС она собирается на собственных одноплатных компьютерах, в частности, на Orange Pi 3B, Orange Pi 5 и Orange Pi 5 Plus, собранных на процессорах Rockchip RK3566, RK3588S и RK3588 соответственно.

Владельцы этих устройств первыми получат возможность опробовать новую систему. Сроки выхода ее версии на других ARM-компьютерах, а также дату появления х86-версии разработчики не раскрывают. В теории, на разработку последней может уйти не очень много времени – авторы проекта, вероятно, рассчитывают на помощь сообщества, раз оставляют код системы открытым.

С дизайном проблем нет

Пользовательскую часть новой ОС, в частности, интерфейс, разработчики позаимствуют у Orange Pi OS с Android внутри. Эта система как две капли воды похожа на Microsoft Windows 11 в плане общего внешнего вида, вплоть до базовой цветовой гаммы.

В системе реализован оконный интерфейс, есть таскбар и рабочий стол. Меню «Пуск» здесь заменяет список установленных приложений.

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