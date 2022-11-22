Вышла ОС в стиле Windows 11 на базе Android и Linux. Ее выпустил создатель суперклонов Raspberry Pi

Компания, развивающая линейку одноплатных ПК Orange Pi, которые почти во всем лучше Raspberry Pi, создала свою операционную систему Orange Pi OS. Она получили интерфейс в стиле Windows 11, а в ее основе, в зависимости от модификации лежит Arch Linux, Android и платформа Open Harmony – замена Android от Huawei. Версия на Android уже доступна для скачивания, а две другие появятся в свободном доступе в 2023 г.

Как Windows, вместо Windows

Китайская компания Shenzhen Xunlong, известная в первую очередь своими продвинутыми одноплатными ПК Orange Pi, выпустила полноценную операционную систему Orange Pi OS. Это полноценная настольная ОС, внешний вид которой почти полностью скопирован с интерфейса Windows 11 – новейшей ОС Microsoft.

Как пишет профильный ресурс CNX Software, в настоящее время Orange Pi OS базируется на Android. Система доступна для скачивания и самостоятельной установки, но разработчики разместили ее в облаке Google, а не на собственном сервере, в результате чего скачать дистрибутив на момент публикации материала не представлялось возможным. В облаке Google есть квота на скачивание, которая в случае Orange Pi OS была исчерпана в кратчайшие сроки.

Умение копировать чужие разработки китайцы оттачивают даже не годами - десятилетиями

Также Shenzhen Xunlong планирует выпустить Orange Pi OS на базе дистрибутива Arch Linux и платформы Open Harmony – специальной версии операционной версии Harmony OS компании Huawei с открытым исходным кодом. Harmony OS создавалась в качестве альтернативы Android, но по прошествии более трех лет с момента своего появления по-прежнему мало кому известна за пределами Китая.

На что способна ОС

По данным CNX Software, модификации Orange Pi OS на Arch Linux и Open Harmony появятся в свободном доступе в течение 2023 г. Что касается Android-версии, то в настоящее время она базируется на Android 12 образца 2021 г.

К основным особенностям системы относится в первую очередь интерфейс. Здесь есть и панель задач (таскбар), и меню «Пуск», которое, как и в Windows 11, по умолчанию расположено по центру таскбара, что совсем не нравится многим пользователям.

Местная версия «Проводника»

В отличие от обычной ОС Android, в Orange Pi OS на ее основе есть полноценная многооконность. Это означает, что на одном экране можно открыть сразу несколько окон программ. Отсюда же вытекает и полноценная многозадачность с быстрым переключением между запущенными утилитами.

Еще одна особенность Orange Pi OS – это штатный файловый менеджер, к которому быстро привыкнут все пользователи Windows. Он максимально похож на стандартный «Проводник» в Windows 11.

Приятные мелочи

Переход с Windows на Orange Pi OS разработчики постарались упростить по максимуму, добавив даже те функции системы Microsoft, которые никогда не заметны, но которыми пользуются все. Речь про горячие клавиши, среди которых Ctrl+C (копировать), Ctrl+V (вставить), Ctrl+A (выделить все) и другие. Большинство наиболее часто используемых в Windows сочетаний клавиш перекочевали в Orange Pi OS без изменений.

В правом нижнем углу интерфейса системы есть центр управления. Он позволяет настраивать работу Wi-Fi, Bluetooth, точки доступа и пр.

Центр управления

К недостаткам Orange Pi OS следует отнести отсутствие поддержки программ, написанных под Windows. С другой стороны, сразу после установки системы пользователю будет доступен каталог приложений Google Play.

Дешевые кредиты и новые заводы: как развивать российскую электронику? Импортозамещение

В планы разработчиков входит выпуск отдельной версии Orange Pi OS с интерфейсом в стиле macOS. Когда именно состоится релиз, и насколько точно будет скопирован дизайн настольной ОС Apple, пока неизвестно.

Почему именно Arch Linux

На своем официальном сайте разработчики из Shenzhen Xunlong рассказали, почему из всего многообразия дистрибутивов Linux выбрали именно Arch в качестве основы для Orange Pi OS. По их словам, основная причина – в высокой производительности дистрибутива и широкого списка программ в репозитории.

Все хотят опробовать Orange Pi OS

Orange Pi OS в версии на Arch Linux – это свободно распространяемая ОС с открытым исходным кодом. Разработчики заявляют о поддержке Windows-программ, отсутствии проблем совместимости с «железом» ПК. С их слов, система адаптирована и под новичков, и под опытных пользователей Linux.

На сайте проекта сказано, что Orange Pi OS на базе Arch Linux имеет развитую систему безопасности и никому не отправляет никаких данных, оставляя пользователю право решать, чем и с кем делиться. При наличии обновлений системы (включая программное обеспечение) система только указывает, апдейт доступен для установки, но не загружает и тем более не устанавливает его без разрешения пользователя.

Чем знамениты разработчики

Компания Shenzhen Xunlong известна своими одноплатными ПК семейства Orange Pi. В этом направлении она работает на протяжении нескольких лет, и в настоящее время многие ее устройства значительно превосходят основных конкурентов в лице ПК линейки Raspberry Pi.

Orange Pi 5

Например, в ноябре 2022 г. в серии Orange Pi появился компьютер Orange Pi 5, который во всем превосходит Raspberry Pi 4 Model B, хотя стоит при этом дешевле. Как сообщал CNews, компьютер оснащен более современным процессором и большим количеством опций, включая встроенную память, которая в Raspberri Pi 4 не предусмотрена.