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«Яндекс» обвинили в краже идеи популярного сервиса

«Яндекс» мог подсмотреть идею перевода видеороликов на различные языки мира, запущенного в июле 2021 г., у компании AllMyBlog. Такого мнения придерживается руководство AllMyBlog, обвинившее «Яндекс» в воровстве и обратившееся с соответствующим иском в Арбитражный суд. «Яндекс» отрицает любую связь между его сервисом и наработками AllMyBlog.

Иск против «Яндекса»

Интернет-гигант «Яндекс» получил иск в арбитражный суд Москвы от владельцев проекта AllMyBlog. Компанию обвиняют в использовании чужих идей при создании сервиса автоматического переводчика видео.

Истцом выступило непубличное акционерное общество «Оллмай.блог». Обращение, согласно картотеке судебных дел, было направлено в столичный Арбитраж 1 сентября 2021 г. Как сообщал CNews, свой сервис перевода видео «Яндекс» запустил в середине июля 2021 г.

Как пишет РБК, в своем заявлении истец требует от «Яндекса» убрать со своего сайта информацию о том, что сервис компании не имеет аналогов в мире. По утверждению истца, это не соответствует действительности и порочит его деловую репутацию.

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«Яндекс» отрицает связь между ее сервисом и наработками AllMyBlog

Дополнительно «Оллмай.блог» требует, чтобы на сайте «Яндекса» появилась информация о том, что технология автоматического перевода видео не нова, и что над подобными алгоритмами трудились и другие разработчики, в том числе команда AllMyBlog. Иск также содержит требование указать на сайте информацию о том, что «Яндекс» видел первые результаты работы переводчика AllMyBlog, а вместе с ними – презентационные материалы с описанием технологии и сопроводительное письмо с предложением о возможном сотрудничестве.

На момент публикации материала дата заседания по исковому заявлению AllMyBlog установлена не была. Рассмотрением дела займется судья Андрей Чадов.

В чем обвиняют российского интернет-гиганта

Согласно предоставленной в иске информации, «Яндекс» мог подсмотреть идею своего автоматического переводчика видео в сервисе Taradam. Это бот в мессенджере Telegram, запущенный AllMyBlog в ограниченном доступе в феврале 2021 г. и на момент публикации материала по-прежнему функционировавший. Он способен переводить видеоролики, например, с YouTube, на 56 языков мира в обмен на несколько долларов.

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Иск против «Яндекса» в картотеке столичного Арбитража

В иске сказано, что AllMyBlog является партнером «Яндекса» по ряду других интернет-проектов. В частности, было упомянут факт размещения контента на сервисе «Яндекс.эфир». На правах такого «партнерства» AllMyBlog направил «Яндексу» презентацию с описанием принципов работы бота Taradam еще 24 мая 2021 г., то есть почти за два месяца до запуска сервиса «Яндекса».

Переводчик «Яндекса» в действии

По утверждению истца, вместе с презентацией AllMyBlog направил еще и предложение о сотрудничестве, переговоры по которому длились до 7 июля 2021 г. В заявлении сказано, что «Яндекс» сообщил о собственной разработке роботизированного перевода видео в своем «Яндекс.браузере» уже на следующий день (8 июля 2021 г. – прим. CNews). Однако публикация на сайте компании с информацией об этом датирована 16 июля 2021 г.

Требования истца

Что примечательно, обвиняя «Яндекс» в краже идеи, AllMyBlog в своем иске не требует от ИТ-гиганта денег. Это РБК подтвердил и основатель сервиса Кирилл Калашников. Речь пока идет исключительно об упоминании AllMyBlog в публикации на сайте «Яндекса».

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Истец добивается редактирования этого пресс-релиза

Со слов Калашникова, лично для него это «принципиальный момент, чтобы никто не выдавал его идею за свою». Он добавил, что AllMyBlog работает с «Яндексом» в сфере дистрибуции видеоконтента с 2019 г., и что в тот же период времени владельцы AllMyBlog начали заниматься переводом видео на фоне интереса российского контента в Китае. «Видео блогеров, которые в России, например, набирают по 80 тыс. подписчиков и 200 тыс. просмотров, в Китае могли собрать 2 млн подписчиков и 4-5 млн просмотров при условии, что представили подходящий контент с переводом на китайский язык. Мы увидели большие перспективы», – заявил изданию Кирилл Калашников.

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Облака

Основатель AllMyBlog подчеркнул, что «Яндекс» обратил внимание на работу его компании и запросил у него презентации и математические модели. На запрос CNews, зачем интернет-гиганту могли потребоваться эти сведения, представители «Яндекса» и AllMyBlog на момент публикации материала ответить не смогли.

Калашников сообщил РБК, что «Яндекс» провел несколько встреч с акционерами AllMyBlog, хотя и не уточнил, с кем конкретно. AllMyBlog был заинтересован в привлечении инвестиций «Яндекса». «Был подписан NDA (соглашение о неразглашении –прим. CNews) о передачи технологии, но в июле (2021 г. – прим CNews) компания неожиданно отказалась от сотрудничества и в тот же день опубликовала ролик, в котором заявила о работе над аналогичным продуктом», – сказал Калашников. Он добавил, что AllMyBlog выложил свой сервис перевода видео в открытый доступ 1 июля 2021 г., то есть раньше «Яндекса».

Кирилл Калашников допускает вероятность что ИТ-гигант «мог украсть технологию случайно». «Компания стала очень большой, мы передавали информацию о технологии одному департаменту, но она могла попасть и в департамент, который в итоге запускал сервис перевода», – отметил он.

«Яндекс» все отрицает

Представители «Яндекса» утверждают, что переговоров об инвестициях, о которых говорит Кирилл Калашников, никогда не было. Они также утверждают, что «Яндекс» не использует наработки AllMyBlog в своих сервисах, и выражают категорическое несогласие со всеми требованиями истца.

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Детище AllMyBlog требует денег за свою работу

Со слов представителей «Яндекса», самое первое обсуждение создания сервиса по автоматическому переводу видео состоялось в компании еще осенью 2020 г. Более точную дату они не назвали. «В этом проекте мы используем только собственные технологии компании – машинный перевод, биометрию, распознавание и синтез речи», – сказал он изданию.

Также в «Яндексе» не преминули указать на различия в принципах работы обоих сервисов. Детище компании встроено в «Яндекс.браузер» и работает совершенно бесплатно, тогда как для работы с Taradam потребуется сперва установить и запустить Telegram, зарегистрироваться в нем, после чего запустить бота компании AllMyBlog, скопировать в него ссылку на ролик, выбрать языки оригинала и перевода и заплатить ему за перевод. После этого пользователь будет вынужден подождать, пока не завершится процесс перевода. Представитель «Яндекса» заявил, что сервис ИТ-гиганта автоматически распознает язык оригинала и осуществляет перевод моментально или за несколько минут, в зависимости от длительности видео.

Эльяс Касми

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