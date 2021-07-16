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Технологии «Яндекса» переведут видео в интернете

«Яндекс» показал прототип машинного перевода видео. Новая технология, не имеющая аналогов в мире, объединит в себе машинный перевод, технологии биометрии, распознавания и синтеза речи. Благодаря ей пользователи «Яндекс.Браузера» смогут смотреть ролики на иностранном языке с закадровым переводом. Увидеть, как работает прототип, можно уже сейчас.

«В интернете очень много полезного контента, который недоступен людям из-за языкового барьера. И мы близки к тому, чтобы окончательно стереть все границы. «Яндекс.Браузер» давно умеет переводить тексты, в этом году стал переводить изображения, перевод видео — следующий этап. Это большая сложная задача, которую никто в мире еще не решил. Мы тоже в начале пути, но у нас уже есть прототип и понимание, куда двигаться дальше», — говорит руководитель направления обработки естественного языка в «Яндексе» Дэвид Талбот.

Прототип работает только с роликами на английском языке. Разработчики технологии уже опробовали её на видеозаписях на разные темы. Среди них есть видео про изменение климата, машинное обучение, историю Плутона и другие не менее интересные вещи.

Над созданием прототипа работало несколько команд. Сейчас в нём применяются технология синтеза речи, разработки «Яндекс.Переводчика» и биометрия. Она позволяет определить пол говорящего и подобрать соответствующий голос. А чтобы закадровый голос совпадал с картинкой, переводчик делает паузы, где-то замедляет, а где-то ускоряет речь. Дело в том, что в оригинале и переводе реплики часто не совпадают по длине, поэтому за темпом речи следит специальный алгоритм.

Работа над прототипом продолжается. Уже скоро пользователи смогут сами выбирать, какие ролики переводить с помощью новой технологии.

Владимир Бахур

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