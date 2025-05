Готовится к выходу уникальный ПК с новой операционкой на замену Windows. И это не Linux

Huawei в самом скором будущем покажет первый в мире настольный компьютер под управлением платформы Harmony OS собственной разработки. Компания шла к этому почти шесть лет. Harmony OS заменит Windows – Microsoft ранее грозила Huawei блокировкой обновлений, но после разговора с властями КНР решила этого не делать.

Windows по-китайски

Компания Huawei завершила разработку первого в мире настольного компьютера под управлением Harmony OS. Как пишет профильный портал Huawei Central, его премьера ожидается 8 мая 2025 г.

Harmony OS – это экосистемная операционная система Huawei, презентация которой состоялась в августе 2019 г. Поначалу она предназначалась только для смарт-ТВ, но у Huawei с самого начала была цель по установке ее на все свои умные устройства. Сейчас на ее основе Huawei выпускает не только телевизоры, но и смартфоны, вот только спросом она пользуется пока только в Китае.

Никаких подробностей

К моменту выхода материала ни сама Huawei, ни инсайдеры в ней не раскрывали детали о новом компьютере. Пока о нем известно лишь то, что он существует и готов к премьере, и на этом все.

Как будет выглядеть компьютер – большой вопрос, и вариантов здесь, на самом деле, больше, чем кажется на первый взгляд. Huawei может создать моноблок (компьютер в корпусе монитора), как Apple iMac, небольшой неттоп в духе Mac mini, обычный системный блок, занимающий уйму места под столом или же вовсе выпустить одноплатный компьютер.

Также нельзя исключать, что в итоге Huawei покажет несколько из перечисленных модификаций настольного ПК или даже все, дополнив их ноутбуком на Harmony OS. CNews писал о планах Huawei по его выпуску в сентябре 2024 г.

Почему это важно

Huawei стремится как можно скорее избавиться от зависимости от иностранного ПО и свести все к собственной экосистеме на базе Harmony OS, однако этот процесс затянулся на долгие годы. Оригинальная Harmony OS образца 2019 г. – это обычный форк Android, не больше, но Huawei поставила цель избавить свою систему от кода Android и не так давно достигла ее.

Что касается Windows, то Microsoft пыталась отлучить Huawei от обновлений этой системы, но получила недвусмысленное предупреждение от властей Китая и отказалась от этой затеи. Huawei же решила не ждать нового удара Microsoft и несколько лет назад выпустила серию ноутбуков на базе Deepin – китайского дистрибутива Linux, базирующегося на Debian. Однако это была лишь проба пера, и почти все нынешние ноутбуки Huawei по-прежнему поставляются с предустановленной Windows.

Напомним, что Huawei – это любимая мишень американских властей. Они с весны 2019 г. вводят против нее самые разные санкции – запрещают устанавливать сервисы Google на Android-смартфоны, не разрешают выпускать современные процессоры на фабриках TSMC, вынуждают продать свою дочернюю компанию Honor и пр.

Кому это нужно

Huawei, несмотря на давление Запада, по-прежнему в строю и даже возводит собственные заводы по производству процессоров. Она, как и прежде, присутствует на мировом рынке техники – к примеру, в России по-прежнему продаются ее смартфоны, но на базе Android с оболочкой Harmony OS. Сервисы Google (YouTube, магазин Play и пр.) приходится устанавливать на них вручную. Также россиянам доступны Windows-ноутбуки Huawei.

За пределами Китая о платформе Harmony OS как об отдельной полноценной ОС мало кто знает. Мировой рынок компьютерных ОС почти полностью принадлежит Microsoft – ее доля 71,1% против 15,6% у Apple и 4,27% у Linux (апрель 2025 г., StatCounter). В России у Microsoft и вовсе 86,51%.

Рынок мобильных платформ тоже давно поделен между Android (72,23% в мире и 69,64% в России) и iOS (27,39% в мире и 29,67% в России).

В Linux есть возможность установки и запуска Windows-программ, на Apple Mac можно установить полноценную Windows и работать в ней. Как будет реализована поддержка самой популярной настольной системы в Harmony OS, и будет ли она реализована в принципе, пока остается загадкой. Как пишет Huawei Central, Huawei будет использовать «не только полностью стекированную, независимо управляемую локальную операционную систему ПК, но и саморазработанное ядро ​​для поддержки приложений» (Huawei will not only use a fully-stack, independently controllable local PC operating system but also a self-developed kernel for application support).