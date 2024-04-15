Главный конкурент Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с почти флагманской начинкой. Видео

Бренд Realme выпустил смартфон P1, получивший очень хорошую для своей цены электронику. Смартфон оснащен современными камерами и процессором, имеет OLED-экран с повышенной яркостью и мощный процессор. Смартфоны Xiaomi с такими спецификациями стоят дороже.

Xiaomi больше не лидер

Компания Realme, главный соперник Xiaomi на российском и мировом рынках, анонсировала смартфон P1 из ценового сегмента «до 20 тыс. руб.». Премьера мобильника состоялась в Индии, но есть шанс на его выход в России – в последнее время почти все показанные в Индии новинки компании через некоторое время выходят в российской рознице.

Судя по цене, основной конкурент Realme P1 – это Xiaomi Redmi Note 13, но по спецификациям эти аппараты похожи, но частично. Redmi Note 13, вышедший в России и мире в феврале 2024 г., довольно сильно отстает от соперника по основным параметрам, хотя в чем-то все же превосходит его.

Realme На размер модуля задней камеры Realme не скупилась

На рынке Индии Realme P1 стоит 15 тыс. рупий (16,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 апреля 2024 г.) за версию с 6 ГБ RAM и 128 ГБ ROM. Также можно заплатить 17 тыс. рупий или 19,1 тыс. руб. и получить версию с 8 ГБ RAM и и 256 ГБ ROM. В России Xiaomi Redmi Note 13 стоит от 20 тыс. руб. за 6/128 ГБ.

Первые различия

Realme P1 получил OLED-экран с диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+, а также с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, плюс заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. В Redmi Note 13 стоит панель AMOLED с такими же разрешением, диагональю и частотой обновления, но яркость у нее выше – до 1800 нит в пике.

Realme Доступных цветов корпуса пока только два

При этом база Redmi Note 13 – это процессор Qualcomm Snapdragon 685 (6 нанометров, восемь ядер до 2,8 ГГц и графика Adreno 610). CPU вышел в марте 2023 г. и выдает 346 тыс. баллов в AnTuTu 10 и 1500 баллов в GeekBench 6.

Realme собрала свой Р1 на MediaTek Dimensity 7050 с 4-ядерной графикой Mali G68, восемью основными ядрами и частотой до 2,6 ГГц. Этот чип образца мая 2023 г. имеет 6-нанометровый техпроцесс и выбивает 564 тыс. и 2340 баллов в AnTuTu 10 и GeekBench 6 соответственно.

Смартфоны схожи в использующемся в них модуле оперативной памяти – и там, и там стоит LPDDR4x. В то же время Redmi Note 13 получил флеш-память UFS 2.2, а Realme P1 – более быструю UFS 3.1.

Камеры и система питания

Новинка Realme предлагает пользователю аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой до 45 Вт по USB-C. Xiaomi Redmi Note 13 поддерживает максимум 33 Вт при такой же емкости АКБ.





Realme P1 укомплектован двойной основной камерой – 50 МП базовый сенсор Samsung JN1 (угол обзора 70 градусов, размер датчика 1/2.76, апертура f/1.8) и макромодуль на 2 МП (88,8 градуса, f/2.4). Фронтальная камера снимает в разрешении 16 МП (82,6 градуса, f/2.45). Здесь техническая победа у Redmi Note 13, в оснащение которого входит тройная тыльная камера – 108 МП основной, 2 МП макро и 8 МП модуль с ультраширокоугольным объективом.

Дополнительные спецификации

Программно в Realme P1 реализован аналог Dynamic Island – фирменный вырез в экране современных версий Apple iPhone. Смартфон работает на базе Android 14 из коробки будет обновляться вплоть до выхода Android 16. Поверх ОС стоит прошивка RealmeUI 5.0.

В стоимость смартфона входят два микрофона, два SIM-слота, модули Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, ИК-порт, вход 3,5 мм под наушники, базовая защита от брызг IP54, а также ресиверы GPS и ГЛОНАСС. Комплект поставки включает защитные экранную пленку и чехол и блок питания. Весит Realme P1 около 188 граммов при размерах 163х75х8 мм. Аналогичные массогабаритные характеристики, вплоть до грамма, имеет и Xiaomi Redmi Note 13.