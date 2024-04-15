Главный конкурент Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с почти флагманской начинкой. Видео
Бренд Realme выпустил смартфон P1, получивший очень хорошую для своей цены электронику. Смартфон оснащен современными камерами и процессором, имеет OLED-экран с повышенной яркостью и мощный процессор. Смартфоны Xiaomi с такими спецификациями стоят дороже.
Xiaomi больше не лидер
Компания Realme, главный соперник Xiaomi на российском и мировом рынках, анонсировала смартфон P1 из ценового сегмента «до 20 тыс. руб.». Премьера мобильника состоялась в Индии, но есть шанс на его выход в России – в последнее время почти все показанные в Индии новинки компании через некоторое время выходят в российской рознице.
Судя по цене, основной конкурент Realme P1 – это Xiaomi Redmi Note 13, но по спецификациям эти аппараты похожи, но частично. Redmi Note 13, вышедший в России и мире в феврале 2024 г., довольно сильно отстает от соперника по основным параметрам, хотя в чем-то все же превосходит его.
На рынке Индии Realme P1 стоит 15 тыс. рупий (16,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 апреля 2024 г.) за версию с 6 ГБ RAM и 128 ГБ ROM. Также можно заплатить 17 тыс. рупий или 19,1 тыс. руб. и получить версию с 8 ГБ RAM и и 256 ГБ ROM. В России Xiaomi Redmi Note 13 стоит от 20 тыс. руб. за 6/128 ГБ.
Первые различия
Realme P1 получил OLED-экран с диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+, а также с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, плюс заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. В Redmi Note 13 стоит панель AMOLED с такими же разрешением, диагональю и частотой обновления, но яркость у нее выше – до 1800 нит в пике.
При этом база Redmi Note 13 – это процессор Qualcomm Snapdragon 685 (6 нанометров, восемь ядер до 2,8 ГГц и графика Adreno 610). CPU вышел в марте 2023 г. и выдает 346 тыс. баллов в AnTuTu 10 и 1500 баллов в GeekBench 6.
Realme собрала свой Р1 на MediaTek Dimensity 7050 с 4-ядерной графикой Mali G68, восемью основными ядрами и частотой до 2,6 ГГц. Этот чип образца мая 2023 г. имеет 6-нанометровый техпроцесс и выбивает 564 тыс. и 2340 баллов в AnTuTu 10 и GeekBench 6 соответственно.
Смартфоны схожи в использующемся в них модуле оперативной памяти – и там, и там стоит LPDDR4x. В то же время Redmi Note 13 получил флеш-память UFS 2.2, а Realme P1 – более быструю UFS 3.1.
Камеры и система питания
Новинка Realme предлагает пользователю аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой до 45 Вт по USB-C. Xiaomi Redmi Note 13 поддерживает максимум 33 Вт при такой же емкости АКБ.
Realme P1 укомплектован двойной основной камерой – 50 МП базовый сенсор Samsung JN1 (угол обзора 70 градусов, размер датчика 1/2.76, апертура f/1.8) и макромодуль на 2 МП (88,8 градуса, f/2.4). Фронтальная камера снимает в разрешении 16 МП (82,6 градуса, f/2.45). Здесь техническая победа у Redmi Note 13, в оснащение которого входит тройная тыльная камера – 108 МП основной, 2 МП макро и 8 МП модуль с ультраширокоугольным объективом.
Дополнительные спецификации
Программно в Realme P1 реализован аналог Dynamic Island – фирменный вырез в экране современных версий Apple iPhone. Смартфон работает на базе Android 14 из коробки будет обновляться вплоть до выхода Android 16. Поверх ОС стоит прошивка RealmeUI 5.0.
В стоимость смартфона входят два микрофона, два SIM-слота, модули Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, ИК-порт, вход 3,5 мм под наушники, базовая защита от брызг IP54, а также ресиверы GPS и ГЛОНАСС. Комплект поставки включает защитные экранную пленку и чехол и блок питания. Весит Realme P1 около 188 граммов при размерах 163х75х8 мм. Аналогичные массогабаритные характеристики, вплоть до грамма, имеет и Xiaomi Redmi Note 13.