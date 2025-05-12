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BBK Realme P Серия смартфонов
BBK Realme P и организации, системы, технологии, персоны:
|BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 420 3
|Xiaomi 1810 2
|OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 32 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148266 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 2
|Индия - Bharat 5530 2
|Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 97 1
|Метрология - Нанометрология - Nanometrology 775 1
|Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 1
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