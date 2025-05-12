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BBK Realme P Серия смартфонов



12.05.2025 realme P3 появился в продаже в России 1
18.02.2025 Нужно больше батареи. «Убийца» Xiaomi выпустил два дешевых смартфона с огромными аккумуляторами 2
15.04.2024 Главный конкурент Xiaomi выпустил сверхдешевый смартфон с почти флагманской начинкой. Видео 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

BBK Realme P и организации, системы, технологии, персоны:

BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 420 3
Xiaomi 1810 2
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 32 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 457 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4933 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9515 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24639 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28209 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17341 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1447 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2133 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2543 2
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 771 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8051 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9820 2
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1237 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21135 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6114 2
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1037 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1059 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4120 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1772 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6123 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7410 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2212 1
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 449 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2647 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12625 1
Микрофон - Microphone 2558 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2704 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10913 1
Освещение - яркость источника света 691 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 603 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1030 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12570 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1998 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25925 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2860 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 499 1
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1296 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4879 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7781 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 572 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 487 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 502 2
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 163 2
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 374 2
BBK Realme UI 49 2
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 139 2
BBK Realme Neo 3 1
Google Android 14 81 1
Google Android 15 29 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5022 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 414 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 275 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7163 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1578 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1132 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 270 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2793 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 460 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17408 2
Индия - Bharat 5530 2
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 97 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 775 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 1
GSM Arena 74 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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