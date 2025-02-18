Нужно больше батареи. «Убийца» Xiaomi выпустил два дешевых смартфона с огромными аккумуляторами

Realme выпустила смартфон Neo 7 SE с батареей 7000 мАч и линейку мобильников P3, АКБ которых имеет емкость 6000 мАч. При этом стандартными в современном Android-мире – считаются батареи емкостью 5000 мАч, и то такие аккумуляторы до сих пор есть не во всех моделях. Стоят новинки Realme в пределах 25 тыс. руб.

Почти бесконечные смартфоны

Компания Realme, очень серьезный конкурент Xiaomi в России и мире, выпустила три новых смартфона, каждый из которых выделяется большой по современным меркам батареей. Пока Xiaomi устанавливает в свои мобильники АКБ на 5000 или 5500 мАч, Realme, которая, как сообщал CNews, вошла в топ-5 по объемам продаж в России в 2024 г., показала модель Neo 7 SE с батареей 7000 мАч и серию смартфонов P3 с элементом питания на 6000 мАч.

У этих смартфонов разное позиционирование на рынке – например, Neo 7 SE считают игровой моделью, что выражено в его дизайне. При этом каждый из них стоит сравнительно недорого, даже с учетом курса рубля.

Realme Neo 7 SE первым делом поступит в продажу в Китае, где за него попросят 2000 юаней или около 25 тыс. руб. по курсу ЦБ на 18 февраля 2025 г. Мобильник Realme P3 Pro будет доступен в Индии по цене 24 тыс. рупий (25,2 тыс. руб.), 25 тыс. рупий (26,2 тыс. руб.) и 27 тыс. (28,4 тыс. руб.) за комплектации 8+128, 8+256 и 12+256 ГБ соответственно.

GSM Arena Новые смартфоны Realme выделяются батареей повышенной емкости

Realme P3x стоит еще дешевле – в пределах 14,7 тыс. руб. за версию с 6 ГБ RAM и 128 ГБ ROM и 15,7 тыс. руб. за 8/128 ГБ. Продажи всех новинок начнутся в конце февраля 2025 г.

Realme Neo 7 SE

Смартфон Neo 7 SE позиционирует как бюджетное игровое решение. Большинство его спецификаций пока держатся в тайне – видимо, чтобы покупатели не знали заранее, на чем Realme сэкономила, чтобы сделать игровой смартфон таким доступным по цене.

Weibo Neo 7 SE

Пока известно, что Realme Neo 7 SE оснащен процессором MediaTek Dimensity 8400 Max. Это восьмиядерный чип, анонсированный в конце декабря 2024 г. и выпускаемый по техпроцессу 4 нм. Внутри него есть единственное ядро Cortex-A725 на частоте 3,25 ГГц, три ядра Cortex-A725 на 3 ГГц и четыре ядра Cortex-A725 с тактовой частотой 2,1 ГГц, а также видеоподсистема Mali-G720 MP7 на семи ядрах. Заявленный результат в бенчмарке AnTuTu 10 – более 1,61 млн баллов, в GeekBench 6 – свыше 6000 баллов в многоядерном режиме.

Также ожидается наличие аккумулятора емкостью 7000 мАч с поддержкой очень быстрой 80-ваттной зарядки.

По всей видимости, Neo 7 SE – это упрощенная версия смартфона Neo 7, вышедшего в 2024 г. Он работает на более производительном процессоре MediaTek Dimensity 9300 Plus образца мая 2024 г, выдающего более 2 млн баллов в AnTuTu 10 и почти 7600 баллов в GeekBench 6.

Realme P3 Pro с изогнутым экраном

Смартфон Realme P3 Pro получил 6,83-дюймовый изогнутый по краям AMOLED-экран с разрешением Full HD+ или 2800х1272 точек. Его частота обновления – 120 Гц, пиковая яркость – 1500 нит. Наличие изогнутого экрана положительно сказывается на дизайне смартфона, но в разы усложняет поиск подходящего защитного стекла.

В основе Realme P3 Pro лежит 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с тактовой частотой 2,5 ГГц, восемью ядрами и графическим ускорителем Adreno 720. В смартфоне используется оперативная память LPDDR4X и флеш-накопитель UFS 3.1, а также есть испарительная камера площадью 6050 кв. мм для отвода тепла.

GSM Arena Realme P3 Pro

Основная камера – это 50 МП Sony IMX896 размером 1/1,56 дюйма с диафрагмой f/1,8 и оптической стабилизацией изображения. Ее дополняет датчик глубины (2 МП, f/2,4). Лицвая яасть украшена селфи-камерой Sony IMX480 на 16 мегапикселей с диафрагмой f/2,45.

Батарея емкостью 6000 мАч поддерживает зарядку на 80 Вт. Смартфон доступен в зеленом, фиолетовом и коричневом цветах корпуса, имеет сканер отпечатка пальцев в кнопке включения, весит 199 граммов при толщине 8 мм и работает на прошивке Android 15 с интерфейсом Realme UI 6.0.

Realme P3x, никаких лишних граней у экрана

Смартфон Realme P3x получил обычный плоский дисплей и процессор MediaTek Dimensity 6400. Он работает на частоте до 2,5 ГГц и располагает графической подсистемой Mali-G57 MC2, модули памяти – LPDDR4x для оперативной и UFS 2.2 для встроенной.

Экран смартфона – IPS-панель на 6,72 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц. Максимальная яркость – 950 нит.

GSM Arena Realme P3x

Тыльная камера смартфона – это сенсор OmniVision OV50D с диафрагмой f/1,8 и разрешением 560 МП. Также есть 2-мегапиксельный датчик и передняя камра на 8 МП (f/2,0).

АКБ на 6000 мАч поддерживает 45-ваттную зарядку. Вес смартфона с ее учетом равен 197 граммов. Доступные цвета – серебристый, темно-синий и розовый.