Новая серия Realme P3 поступила в продажу в России

Realme объявляет о старте продаж новой серии смартфонов Realme P3 в России. Линейка включает в себя Realme P3 Ultra и младшую модель — Realme P3. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Старшая модель серии получила мощный процессор MediaTek Dimensity 8350 Ultra 5G, а младшая — производительный Snapdragon 6 Gen 4 5G. Кроме того, оба смартфона оснащены батареей емкостью 6000 мАч и функцией обходной зарядки для комфортного гейминга.

Новая серия Realme P разработана специально для продажи на маркетплейсах.

Realme P3 Ultra

Realme P3 Ultra получил процессор MediaTek Dimensity 8350 Ultra 5G, а также 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X. В тесте производительности AnTuTu модель набирает более 1450000 баллов. Устройство предлагает две конфигурации постоянной памяти — 256 ГБ и 512 ГБ — по стандарту UFS 3.1.

Помимо высокого уровня производительности, смартфон получил систему камер под управлением чипа обработки изображений MediaTek Imagiq 980 и сенсора Sony IMX896 размером 1/1.56 дюйма, разрешением 50 МП и OIS. Realme P3 Ultra способен записывать видео на основную камеру в разрешении 4К и с частотой 60 кадров.

Фронтальная камера на 16 МП с сенсором Sony IMX480 может записывать видео в нескольких режимах: в 1080p при 30 кадрах в секунду, 1080p при 60 кадрах в секунду и 720p при 30 кадрах в секунду.

Realme P3 Ultra сочетает в себе батарею 6000 мАч с корпусом толщиной 7,38 мм и зарядкой 80 Вт. Емкости батареи более чем достаточно для 10 часов непрерывного гейминга. Благодаря технологии обходной зарядки питание поступает напрямую на материнскую плату, что снижает нагрев и продлевает срок службы аккумулятора, позволяя играть на смартфоне прямо во время зарядки со стабильным и высоким FPS. Устройство оснащено системой охлаждения с испарительной камерой площадью 6050 мм², которая отводит тепло в 10 раз эффективнее графитовых решений конкурентов.

Realme P3 Ultra получил AMOLED-дисплей разрешением 1.5K, с частотой 120 Гц и ШИМ 3840 Гц.

Задняя панель смартфона обработана люминесцентным составом с кристаллической структурой, который на свету накапливает энергию и отдает мягким зеленым свечением при перемещении в более темное пространство. Realme P3 Ultra представлен в двух цветах: «Планетарный синий» и «Лунный белый».

Realme P3

Realme P3 получил чипсет Snapdragon 6 Gen 4 5G, построенный на базе 4-нанометрового техпроцесса. Конфигурации оперативной и постоянной памяти составляют 12/8 ГБ и 256 ГБ соответственно. В тесте AnTuTu смартфон набирает более 760000 баллов.

Realme P3 оснащен камерой с разрешением 50 МП. Модель также получила аккумулятор на 6000 мАч, обеспечивающий до 10 часов непрерывной игры и зарядку 45 Вт. Испарительная камера площадью 6050 мм² обеспечивает стабильную производительность даже при высокой нагрузке.

В Realme P3 также установлен AMOLED-дисплей с яркостью до 2000 нит и частотой 120 Гц. Все это упаковано в корпус толщиной 7,97 мм.

Модель Realme P3 представлена в цветах «Зеленая звезда» и «Серый метеорит».

Оба устройства серии Realme P3 получили максимальную совокупность степеней защиты от влаги и пыли — IP66/IP68/IP69. Рейтинг IP69 гарантирует, что смартфон выдерживает не только брызги и длительное погружение под воду, но и струи горячей воды под давлением.

Цена и доступность в России

Realme P3 Ultra в конфигурации 12 + 512 ГБ по цене 37 999 руб.

Realme P3 Ultra в конфигурации 12 + 256 ГБ по цене 34 999 руб.

Realme P3 в конфигурации 12 + 256 ГБ по цене 24 999 руб.

Realme P3 в конфигурации 8 + 256 ГБ по цене 22 999 руб.