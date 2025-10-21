Столичные цифровые продукты выйдут на китайский рынок

Московские ИТ-компании получат распространение в Китае, который является одним из самых крупных и перспективных мировых рынков видеоигр, приложений и программного обеспечения (ПО). При поддержке города столичные цифровые продукты появятся в 15 крупнейших магазинах приложений страны. Об этом сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Реализацией проекта займется Московский экспортный центр (МЭЦ). После адаптации столичные разработчики смогут разместить свою продукцию в крупнейших магазинах приложений Китая, таких как Huawei AppGallery, Xiaomi GetApps, Tencent MyApp, и других.

МЭЦ окажет для них полный комплекс поддержки — от перевода интерфейсов на китайский язык и юридического сопровождения (оформление патентов, лицензий, правовая экспертиза международных договоров) до интеграции локальных платежных систем и организации маркетинговых мероприятий. Участников программы отберут с помощью экспертной оценки.

Выбранные разработчики видеоигр смогут воспользоваться специальными условиями: адаптация сюжета и игровых механик под китайский рынок, разработка политики конфиденциальности, подготовка предупреждений о риске игровой зависимости в соответствии с китайским законодательством, внедрение мер по защите от пиратства и взлома. В результате столичные разработки будут представлена на онлайн-платформах Китая с учетом местных требований и специфики.

По итогам отбора комиссия выберет девять компаний: пять — из сферы разработки ПО и четыре — из индустрии видеоигр. Подать заявку на участие могут разработчики программного обеспечения, мобильных приложений и видеоигр, которые зарегистрированы на территории Москвы более шести месяцев.