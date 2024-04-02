«Авито Работа»: специалисты со знанием китайского языка стали самыми востребованными среди работодателей

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику спроса и зарплатных предложений для специалистов со знанием иностранных языков на платформе и выяснили, что этой зимой специалисты с китайским языком стали требоваться чаще в 5,5 раза по сравнению с данными зимы 2022-2023 гг. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Несмотря на растущий спрос на специалистов со знанием китайского, среди вакансий, требующих знание иностранного языка, чаще всего по-прежнему встречаются пункты о знании английского. Всего доля вакансий с требованием английского составила 78% от всех вакансий, требующих знание какого-либо иностранного языка. Доля же вакансий с требованием китайского составляет пока 14%. Популярность среди работодателей начал набирать корейский язык — за последний год спрос на специалистов со знанием корейского вырос в 4,5 раза.

Общая численность вакансий с требованием знания иностранных языков выросла в полтора раза. На 6% вырос спрос на учителей со знанием английского, и они же являются самой массовой вакансией среди специалистов со знанием иностранных языков. Также часто английский язык требуется на вакансиях продавца-консультанта и оператора колл-центра. Китайский язык чаще всего требуется на позиции учителя, переводчика и менеджера по продажам.

Например, в Амурской области переводчику китайского языка готовы предложить 60-100 тыс. руб. в месяц, а менеджер ВЭД в том же регионе может претендовать на доход от 130 тыс. руб. ежемесячно. Опытному менеджеру по продажам со знанием английского языка в Ленинградской области предлагают 85-200 тыс. руб. в месяц в зависимости от процента продаж.

В целом по России средние зарплатные предложения для специалистов со знанием китайского языка выросли на 28% за год, составив 82,313 тыс. руб. в месяц при полном рабочем дне. Англоговорящим соискателям работодатели готовы предложить в среднем 57,749 тыс. руб. в месяц.

«Большинство вакансий с требованием знания иностранного языка подразумевают именно владение английским, но сейчас мы видим резкое увеличение запросов на кандидатов со знанием китайского. Это свидетельствует о том, что компании активно ищут специалистов, готовых к ведению бизнеса с китайскими контрагентами или к работе в компаниях с китайским капиталом. Это может быть связано с развитием торговых отношений между Россией и Китаем, а также с появлением китайских инвесторов на российском рынке. Учитывая эти факторы, можно предположить, что конкуренция за соискателей с китайским языком будет только усиливаться», — сказал управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

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«Авито Работа» — это платформа, предоставляющая возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. Инструменты «Авито» облегчают работу с большим количеством вакансий и откликов кандидатов. За январь 2024 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,5 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,9 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В раздел «Работа» заходит 33,5% посетителей сайта «Авито», или примерно 17,6 млн человек в месяц по всей стране.