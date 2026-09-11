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Индексная книга (каталог) CNews*
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Хорошев Роман

СОБЫТИЯ


11.09.2026 Российская финтех-платформа вышла в прибыль за счет экономии на маркетинге и персонале 1
23.06.2025 CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных интернет-компаний в России 1
03.03.2025 Лидер российского рынка онлайн-кредитования идет на IPO 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Хорошев Роман и организации, системы, технологии, персоны:

JetLend - ДжетЛенд - краудлендинговая платформа 5 2
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 1
ВДело - краудлендинговая платформа 2 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1919 1
VK - Mail.ru Group 3611 1
Yandex - Яндекс 9311 1
Поток.Диджитал 3 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 520 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1009 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5023 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 356 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 114 1
Proxima Capital 8 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 61 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 175 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 65 1
AIX - Astana International Exchange - Астанинская международная биржа 11 1
Lender Invest - Лэндэр Инвест 8 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 121 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1903 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 121 1
Газпром ПАО 1497 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1277 1
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Catalytic People 11 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
ЦИАН - CIAN 194 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1948 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1726 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5727 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 463 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6296 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1617 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18451 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5864 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5553 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26618 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5895 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3251 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13733 1
FreePik 1871 2
VK - My.Games 81 1
Усков Евгений 3 2
Демин Дмитрий 17 1
Алекперов Вагит 44 1
Чуйко Дмитрий 18 1
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 26 1
Протопопов Андрей 38 1
Сергеев Артем 16 1
Крюков Дмитрий 43 1
Потанин Владимир 92 1
Мельников Максим 39 1
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Казахстан - Республика 6082 1
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Федеральный закон 39-ФЗ - О рынке ценных бумаг 24 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 285 1
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудфинансирование - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 77 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2768 1
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5891 1
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Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8133 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11580 1
Ведомости 1503 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4030 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8649 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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