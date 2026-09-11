Индексная книга (каталог) CNews*
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Хорошев Роман
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Хорошев Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|FreePik 1871 2
|VK - My.Games 81 1
|Усков Евгений 3 2
|Демин Дмитрий 17 1
|Алекперов Вагит 44 1
|Чуйко Дмитрий 18 1
|Trani Vincenzo - Трани Винченцо 26 1
|Протопопов Андрей 38 1
|Сергеев Артем 16 1
|Крюков Дмитрий 43 1
|Потанин Владимир 92 1
|Мельников Максим 39 1
|Рязанов Александр 22 1
|Лаврентьев Сергей 9 1
|Коротков Егор 1 1
|Аистов Виктор 2 1
|Прасс Павел 26 1
|Баяндин Егор 9 1
|Кузнецов Виктор 15 1
|Таврин Иван 120 1
|Солонин Сергей 110 1
|Гольцов Александр 84 1
|Табунщиков Александр 1 1
|Березкин Григорий 42 1
|Чачава Александр 124 1
|Евтушенков Владимир 218 1
|Евтушенков Феликс 30 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167476 2
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13847 1
|Казахстан - Республика 6082 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54954 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11580 1
|Ведомости 1503 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471355, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 200977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.