«Луис+» и «Рэйдикс» объявили о заключении партнёрства

«Луис+» и «Рэйдикс» объявили о заключении партнёрства. Компании займутся созданием и продвижением на российском рынке совместных решений в области хранения данных для систем безопасности.

«Луис+»занимается поставкой оборудования ведущих мировых и российских производителей. Компания развивает собственные торговые марки, адаптированные под требования российского рынка и не только предоставляет партнерам самые новые, передовые и конкурентные решения, но и обеспечивает весь жизненный цикл продуктов — техническую поддержку, помощь в проектировании, своевременные поставки и ремонт.

Компания «Рэйдикс» разрабатывает программное обеспечение на основе уникальных алгоритмов, предназначенное для построения программно-определяемых систем хранения данных. В системах безопасности России и за рубежом реализованы тысячи внедрений ПО Raidix 5, ориентированного на построение СХД в высоконагруженных средах, в том числе в проектах видеонаблюдения и видеоаналитики в городах и крупных промышленных и логистических объектах.

«Десятки тысяч внедрений, сотрудничество с крупнейшими вендорами, создание собственных успешных брендов — результаты многолетней работы «Луис+» говорят сами за себя. В свою очередь, Raidix является одним из наиболее востребованных программных продуктов для построения СХД, и для нас важно, чтобы заказчики, использующие наш софт, на всех этапах внедрения и эксплуатации системы работали с настоящими профессионалами своего дела. «Луис+» устанавливает высочайшие стандарты работы в нашей индустрии, и я считаю, что этот подход является общим для наших компаний. В «Рэйдикс» уверены в успехе будущего сотрудничества», — сказал руководитель группы по работе с партнёрами РФ «Рэйдикс» Виктор Корсаков.

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«Партнерство с «Рэйдикс» — логичный шаг в развитии нашей продуктовой линейки серверов и СХД под брендом LTV, — отметил Сергей Дубровский, руководитель направления серверного и сетевого оборудования «Луис+». — В нынешних непростых реалиях, когда заказчики отдают приоритет комплексным проектам с минимальными рисками отказов и качественной техподдержкой, мы стремимся развивать собственную экспертизу в решениях для видеонаблюдения, видеоаналитики и управления ИТ инфраструктурой, привлекая лидеров рынка. «Рэйдикс» — надёжный вендор, технологии которого позволят грамотно оптимизировать вложения в ИТ и уменьшить зависимость от аппаратных компонентов для наших клиентов», — сказал он.