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Кондратьев Александр

СОБЫТИЯ


05.06.2026 «Сбер2В» переведет управленческую отчетность ГК «Трансэнергопром» на генеративный ИИ 1
14.12.2024 Александр Кондратьев: Фундаментальная наука — основа для будущих прорывов 1
10.04.2009 В Москве состоялся Международный Конгресс по интеллектуальным транспортным системам 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кондратьев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
Ascom Holding AG - Ascom Nordic 28 1
Satellic 4 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
ЧЭСК - Чувашская энергосбытовая компания 4 1
Шереметьево Карго СВХ - склад временного хранения 11 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 750 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 645 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1520 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
Международная Академия транспорта 5 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21179 2
РНИС - Региональная навигационно-информационная система 23 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4702 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2449 1
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Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 638 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1080 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14640 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10204 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15726 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2985 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1470 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9733 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3374 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1538 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 222 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2958 1
Краус Олег 12 1
Святенко Инна 10 1
Урличич Юрий 52 1
Недосеков Андрей 25 1
Шишкарев Сергей 6 1
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Лишневецкий Леонид 5 1
Чуклинов Николай 1 1
Крючков Владимир 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 2
Европа 24869 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2576 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8439 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19285 1
Беларусь - Белоруссия 6221 1
Япония 13725 1
Азия - Азиатский регион 5869 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 1
Германия - Федеративная Республика 13094 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4174 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54219 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 778 1
Испания - Королевство 3812 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14727 1
Франция - Французская Республика 8099 1
Италия - Итальянская Республика 4481 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33132 2
Физика - Physics - область естествознания 2905 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11614 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56744 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 559 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 436 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1068 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5441 1
Энергетика - Energy - Energetically 5743 1
ФЦП Повышение безопасности дорожного движения - Федеральная целевая программа 37 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5669 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4539 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21227 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6617 1
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 350 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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