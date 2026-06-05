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Кондратьев Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Кондратьев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 1
|М2М телематика - НИС М2М 236 1
|Ascom Holding AG - Ascom Nordic 28 1
|Satellic 4 1
|Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
|ЧЭСК - Чувашская энергосбытовая компания 4 1
|Шереметьево Карго СВХ - склад временного хранения 11 1
|ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
|Международная Академия транспорта 5 1
|ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2958 1
|Краус Олег 12 1
|Святенко Инна 10 1
|Урличич Юрий 52 1
|Недосеков Андрей 25 1
|Шишкарев Сергей 6 1
|Полторацкий Виталий 6 1
|Лишневецкий Леонид 5 1
|Чуклинов Николай 1 1
|Крючков Владимир 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447496, в очереди разбора - 728567.
Создано именных указателей - 195632.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447496, в очереди разбора - 728567.
Создано именных указателей - 195632.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.