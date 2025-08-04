В России роботам-курьерам впервые прописали правила эксплуатации

Минэкономразвития подготовило законопроект, признающий роботов-доставщиков полноправными участниками дорожного движения и впервые определяющий правила их эксплуатации. «Яндекс» использует такие устройства в трех регионах, хотя до сих пор ни в ППД, ни в других законах роверы не упоминались.



Законные основания для роботов

Минэкономики разработало проект постановления Правительства, определяющий правила эксплуатации роботов-доставщиков (роверов). С документом, который еще не обнародован для обсуждения, ознакомился «Коммерсант».

Постановление впервые узаконит присутствие роботов на улично-дорожной сети в рамках «экспериментального правового режима в сфере цифровых и технологических инноваций по коммерческой эксплуатации» (ЭПР). В ЭПР планируется участие 37 субъектов Российской Федерации. Парк роботов-доставщиков за три года должен превысить 2,5 тыс. штук, по словам директора департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимира Волошина.

На данный момент роверы находятся вне правового поля — они не упоминаются ни в ПДД, ни в каком другом законе. О подготовке законопроекта, признающего роботов-курьеров полноправными участниками дорожного движения, CNews писал в мае 2025 г.

Правила для роверов

Ровер в проекте определяется как «участник движения и устройство, оснащенное автоматизированной системой управления, предназначенное для оказания услуг и эксплуатируемое на дорогах, прилегающих к ним территориях, на пешеходных и велосипедных дорожках, в жилых зонах, велосипедных и пешеходных зонах, а также внутри зданий».

Яндекс.Еда Роботы-курьеры получат правила эксплуатации и появятся в 37 российских регионах

Для таких устройств предполагается установить общий скоростной лимит в 25 км/ч, при движении по тротуарам — 10 км/ч, при пересечении проезжей части — 6 км/ч. Максимальная мощность двигателя не должна превышать 4 кВт. Если робот создает помехи пешеходам, то он должен снизить скорость или остановиться. На эвакуацию сломанного ровера компании отводится четыре часа.

Каждому роботу будет присвоен номер. На борт должен быть нанесен QR-код. Каждый ровер должно быть также оснащен «флажком» красного цвета не ниже 100 см для обозначения при движении.

В законопроекте прописана обязанность владельца застраховать каждый гаджет на случай ДТП на 500 тыс. руб. Если в результате аварии причинен вред, нужно вызвать полицию. Если ущерба здоровью и жизни нет и другой участник инцидента не имеет претензий к собственнику, роботу можно покинуть место происшествия без вызова инспектора.

Ответственность за нанесенный ущерб будет нести «исполнительный орган» компании, а также диспетчер или сотрудник, ответственный за техническое состояние робота.

Масштабирование бизнеса

В рамках ЭПР планируется апробировать технологию и сделать «большой шаг для развития всей отрасли сервисной робототехники», сказал Волошин. По плану, за первые полгода эксперимента 368 роверов перевезут 310 тыс. заказов. За второе полугодие количество роботов увеличится до 465, заказов — до 467 тыс. В конце третьего года ЭПР парк роботов-доставщиков должен составлять уже 2,68 тыс. штук.

Сейчас 150–160 роботов-доставщиков эксплуатируются «Яндексом» в Москве, Иннополисе (Татарстан) и Мурино (Ленинградская область). У других компаний рободоставки нет.

Спрос на курьеров в России постоянно растет. С начала 2024 г. их средняя зарплата выросла на 15% и превысила 115,5 тыс. руб. в месяц. CNews неоднократно писал, что курьеры в современных российских реалиях получают даже больше, чем многие работники ИТ-сферы, хотя эта отрасль была лидером как по темпам роста зарплат, так и по их размерам. Использование роверов может снизить расходы компаний на зарплаты доставщикам.