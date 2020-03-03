Skolkovo Ventures инвестирует 200 млн рублей в платформу CM.Expert

Skolkovo Ventures, платформа по управлению венчурными фондами и привлечению финансирования в технологические компании, инвестирует 200 млн рублей в первую российскую онлайн-платформу по управлению складом автомобилей с пробегом для профессионалов CM.Expert. Привлеченные инвестиции будут направлены на ускоренное развитие продукта и выход на новые рынки.

В настоящее время на автомобильном рынке наблюдается ряд системных изменений. Эксперты отмечают трансформацию структуры автовладения и поведенческих привычек: развитие каршеринга, такси, отказ от автомобилей в пользу общественного транспорта и аренда жилья вблизи офиса для минимизации транспортных издержек. В связи с этим снижается спрос на новые автомобили, а спрос на подержанные автомобили, напротив, стремительно растет.

В 2019 году продажи автомобилей с пробегом на российском рынке составили 5,5 млн штук против 1,7 млн новых машин. На сегодняшний день доля официальных дилеров в сегменте поддержанных авто составляет около 15% рынка и растет более 30% процентов ежегодно. Эксперты отмечают, что маржинальность на рынке поддержанных автомобилей выше – 10-16% против 1-3% в сегменте новых автомобилей. Продажи подержанных автомобилей переходят из формата коммерческих отношений между физическими лицами в продажу через Trade-In или специализированные сервисы и онлайн-платформы. В связи с этим у компаний, включая автодилеров, занимающихся реализацией подержанных автомобилей по всей стране, есть ключевая потребность в оптимизации складов и управлении товарными потоками. Чтобы удовлетворить запросы рынка, CM.Expert создал систему, которая позволяет оптимально управлять складом, сочетая аналитическую, рекламную и управленческую поддержку в одном продукте.

Ранее в стартапы автомобильного рынка инвестировали другие компании. В основном, эти деньги пошли на развитие онлайн-платформ для слияния с финансовыми продуктами. Задача CM.Expert - капитализироваться и стать лидером на рынке системных решений для вторичных автомобилей.

CM.Expert – первая онлайн-платформа для профессионалов по автоматизированному управлению складом автомобилей с пробегом на основе интеллектуального анализа данных «живого» рынка. Благодаря объединению в единую информационную систему данных о сделках по продаже авто, актуальных предложениях, информации об истории владения и эксплуатации авто, CM.Expert оценивает ликвидность автомобиля и показывает, как меняется скорость продажи автомобиля при изменении его цены, за несколько секунд проверяет автомобиль по VIN номеру (на ограничения, залог, розыск и ДТП), помогает быстро установить правильную цену при выкупе автомобиля с пробегом, чтобы продать его с максимальной прибылью за минимальное количество дней, а также контролирует любые отклонения от цели, что позволяет дилерам значительно повысить оборачиваемость склада и увеличить эффективность товарно-оборотного капитала.

CM.Expert сегодня пользуются свыше 1 000 российских дилерских центров. Более 30 млрд рублей капитала, вложенного в автомобили с пробегом, находится под управлением платформы СМ.Expert. Ежемесячно более 120 000 авто оценивается в CM.Expert.