В России создан метод управления облачными хранилищами данных на основе блокчейна

Ученые из России и Китая применили блокчейн-технологию при создании нового метода хранения и управления файлами в облаке. Разработка усилит безопасность данных, в результате чего, по мнению ученых, увеличится привлекательность облачных сервисов для пользователей.



Блокчейн-метод

Ученые кафедры систем автоматизированного проектирования (САПР) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» совместно с коллегами из Аграрного университета провинции Цзянси (г. Наньчан, Китай) разработали новый метод хранения и управления файлами в облачном хранилище, в основе которого лежит технология блокчейн, сообщил Университет «ЛЭТИ» на своем сайте.

Технология позволяет создать трехуровневую систему «пользователь — система блокчейн — облачный сервис». Благодаря этой связке вопросы доступа к файлам будут решаться при согласовании сторон, говорится в сообщении.

Пользователи сервиса получат более управляемую для них систему хранения и удаления файлов и смогут быть уверены в конфиденциальности своей информации. При этом облачный сервер по-прежнему будет предоставлять инфраструктуру не только для хранения данных, но и для исполнения защитных блокчейн-цепочек.

Блокчейн – это технология распределенного хранения данных. Данные хранятся в виде цепочки блоков, каждый из которых содержит набор так называемых транзакций и связан с предыдущим блоком с помощью криптографического шифрования.

Принцип работы

Более эффективный, как сказал доцент кафедры систем автоматизированного проектирования СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Сергей Кузьмин, способ защиты конфиденциальных данных в облаке — создание между пользователем и сервером «цифрового посредника», делающего невозможным удаление или передачу каких-либо файлов без ведома пользователя, роль которого в разработке выполняет технология блокчейн.

«С ее помощью, с одной стороны, можно обеспечить более высокую степень шифрования хранимых данных. С другой стороны, цепочки блокчейн позволят хранить историю операций с файлами. И потому, если облачный сервер будет пытаться что-то сделать с файлом без разрешения пользователя – тому станет об этом известно, и он сможет предотвратить утечку данных, например, с помощью активации нового механизма шифрования)», — сказал Кузьмин.

Решение проблемы безопасности данных

Многие пользователи хранят данные в облачных сервисах («Яндекс.Диск», «Облако Mail.ru», «СберДиск» и т.п.) для хранения своих файлов. Удобство заключается в том, что не нужно беспокоиться о ресурсах своих компьютеров и мобильных устройств, а также они могут синхронизировать и переносить данные между различными устройствами. Новая технология, по словам ученых, решит проблему безопасности такого хранения.

Риск может возникнуть, например, в процессе удаления файлов, которые, несмотря на уведомление об успешном удалении, фактически могут оказаться перемещенным в корзину или другое место. Даже зашифрованные данные могут попасть в руки злоумышленников и быть взломаны, отмечают исследователи. По их мнению, разработка может сделать облачные сервисы более привлекательными для клиентов.

Sk Capital (Группа «ВЭБ.РФ») и разработчик программных и аппаратных средств защиты информации «Код Безопасности» прогнозируют, что в течение ближайших двух-трех лет рынок облачных услуг вырастет до 463,8 млрд руб. Одним из барьеров развития рынка эксперты назвали повышенные требования к безопасности со стороны клиентов.