Инвестиционная компания Sk Capital приобретает долю в акционерном капитале ПАО «Софтлайн»

Инвестиционно-технологический холдинг ГК Softline (ПАО «Софтлайн») заключает сделку по продаже более 10% обыкновенных акций на сумму 5 млрд руб. из квазиказначейского пакета акций компании. Покупателем пакета станет инвестиционная компания Sk Capital (группа ВЭБ.РФ): данная инвестиция сделает ее крупнейшим миноритарным акционером ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Стороны пришли к соглашению, что для поддержания стабильности рыночных котировок инвестор берет на себя обязательство воздерживаться от продажи акций ПАО «Софтлайн» на протяжении двух лет после завершения сделки. По истечении этого срока Sk Capital гарантирует, что объем реализации акций компании на Московской бирже в рамках одного торгового дня не превысит 10% от общего объема торгов за предшествующий торговый день.

Соглашение между компаниями в полной мере отражает стратегические приоритеты фонда прямых инвестиций Sk Capital, направленные на развитие ИТ-сектора, участие в формировании крупных технологических холдингов и обеспечение технологического суверенитета России. Сделка нацелена на реализацию программы инвестиций по одному из приоритетных направлений стратегии группы ВЭБ.РФ до 2030 г. – достижение технологического лидерства.

Привлеченные инвестиции позволят ГК Softline ускорить развитие в ключевых и перспективных направлениях — как органическое, так и благодаря продуманным M&A-сделкам. Компания последовательно реализует стратегию слияний и поглощений, направленную на укрепление позиций в качестве системообразующего игрока на российском ИТ-рынке, действуя по модели Buy&Build, которая полностью соответствует видению инвестиционной стратегии Sk Capital.

С 2022 г/ ГК Softline завершила более 16 M&A-сделок, включая приобретения малых технологических компаний, резидентов «Сколково». Это расширило продуктовый портфель группы, а также открыло новые возможности для работы в высокотехнологичных и перспективных отраслях.

Одним из примеров инвестиций по модели Buy&Build является покупка ГК Softline в сентябре 2024 г. контролирующей доли в одном из мировых производителей лазерных решений с собственными производственными мощностями VPG LaserONE (ранее — «ИРЭ-Полюс»).

Дополнительно, стратегия Softline направлена на расширение международного присутствия, включая выход на рынки дружественных стран. В сочетании со стабильным спросом на современные технологии и решения компании это демонстрирует потенциал для дальнейшего роста в ближайшие годы.

«Мы высоко оцениваем потенциал и перспективы роста ПАО «Софтлайн» на российском рынке ИТ как одного из технологических лидеров отрасли. Портфолио успешных проектов и репутация «Софтлайн» в отечественной индустрии высоких технологий говорят сами за себя. Мы рассматриваем инвестиции как одно из наиболее оптимальных и перспективных вложений в технологический сектор России, нацеленных в том числе на консолидацию нишевых компаний в области лазеров и цифровизацию промышленности с последующим международным экспортом комплексных решений» — сказал управляющий директор Sk Capital Владимир Сухоруков.

«Эта сделка в очередной раз подтверждает устойчивый интерес крупнейших игроков рынка к ПАО «Софтлайн» и прочность нашей инвестиционной привлекательности. С самого начала публичной истории компании мы видим высокий уровень внимания ведущих участников отрасли. Разделяя уверенность инвесторов в дальнейшем росте стоимости бизнеса, мы продолжим создавать условия для достижения сильных финансовых показателей, которые станут основой устойчивого увеличения капитализации группы и укрепления лидирующих позиций. Партнерство с Sk Capital для нас важный шаг в долгосрочной стратегии роста Softline. Полученные инвестиции дают нам возможность ускорить развитие группы, опираясь на опыт и компетенции наших партнеров», – сказала вице-президент по инвестициям ПАО «Софтлайн» Елена Волотовская.