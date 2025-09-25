Международная часть купленной «Яндексом» компании нашла нового владельца

Логистическая компания «Курьер Сервис Экспресс» приобрела оператора BXB, специализирующегося на международной доставке товаров. Ранее BXB был частью группы Boxberry, основные активы которой приобрел «Яндекс».

«Курьер Сервис Экспресс» купил BXB

Логистическая компания «Курьер Сервис Экспресс» (КСЭ) приобрела 100% долю компании «Биэксби рус» (BXB), ранее входившей в группу Boxberry. Об этом агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на сообщение КСЭ. Сумма сделки не раскрывается.

Как уточнили в КСЭ, речь идет об активах Boxberry, связанных с международными логистическими операциями. «Особую ценность для КСЭ представляет экспертиза BXB в таких областях, как международная доставка товаров для физических лиц, вывод продукции российских селлеров на зарубежные маркетплейсы и поддержка на всех этапах их работы», - заявили в КСЭ.

Кому принадлежал BXB

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Биэксби рус» было создано в 2015 г. Первоначально оно полностью принадлежало Ольге Плюсиной. В 2018 г. 85% долю в компании получил Евгений Коваль, 15% - Марат Артуганов. В 2020 г. Коваль стал единоличным владельцем компании.

В 2021 г доля Коваля сократилась до 40%, 60% получил кипрский оффшор BXB Investment В 2022 г. Коваль вновь стал единоличным владельцем компании. А с августа 2025 г. BXB полностью принадлежит АО «Инвестсервис», гендиректор которого Сергей Сотник возглавил BXB. Выручка «Биэксби рус» в 2024 г. составила 332 млн руб., чистая прибыль – 30 млн руб.

Синергия между «Курьер Сервис Экспресс» и BXB

За счет приобретения BXB в КСЭ рассчитывают войти в топ-3 операторов международной экспресс-доставки. При этом партнеры планируют в ближайшие 3-5 лет нарастить совокупную долю в сфере трансграничной электронной торговли до 42%.

В рамках сделки будет реализована модель стратегического партнерства, которая предусматривает сохранение операционной автономии, бренда и команды BXB. КСЭ планирует доставлять около 60% отправлений BXB, поддерживая клиентов на первой и последней мили, включая сбор и доставку отправлений по России, их выдачу через собственную сеть ПВЗ (пункт выдачи заказов).

В краткосрочной перспективе ключевыми направлениями сотрудничества компаний станут оптимизация логистических цепочек для клиентов BXB и КСЭ, развитие услуг по международной доставке для электронной коммерции в странах СНГ и дальнего зарубежья, а также упрощение выхода российских селлеров на мировые маркетплейсы.

В среднесрочной перспективе КСЭ сфокусируется на разработке комплексных логистических решений по таможенному оформлению, страхованию грузов, а также других сопутствующих услуг, необходимых для успешной трансграничной торговли. «Экспертиза BXB в области работы с физическими лицами будет особенно важна для расширения клиентской базы и предложения персонализированных услуг доставку», - заявили в КСЭ.

Как «Яндекс» купил Boxberry

В апреле 2025 г. «Яндекс» приобрел основные активы Boxberry - ООО «Боксберри Софт» и ООО «Смарт Логистик». Сумма сделки не разглашалась. Благодаря сделки пункты выдачи заказов «Яндекса» и «Яндекс.Доставка» должны были появится более чем в 20 регионах России, включая Сибирь и Дальний Восток. В августе 2025 г. Boxberry сообщил о том, что его ПВЗ прекращают свою работу с 1 октября 2025 г.

Тогда же сообщалось, что активы Boxberry, связанные с международными логистическими операциями, в периметр сделки тогда не вошли. Международное подразделение Boxberry, ранее работавшее под брендом BXB by Boxberry, стало полностью автономным и перешло на работу под торговую марку BXB. Компания работает на рынке с 2017 г. Импорт осуществляется из США, Евросоюза, Китая и Индии, экспорт – более чем в 220 стран мира.

По данным Telegram-канала «Неэлектронная коммерция», международное подразделение Boxberry «не очень хорошо себя продавало» и имело небольшое число клиентов, поэтому сумма сделки по его покупке вряд ли была большой. Однако теперь, после сделки с КСЭ, BXB сможет выйти на новый уровень.

Чем известна «Курьер Сервис Экспресс»

«Курьер Сервис Экспресс» основана в 1997 г. Компания предлагает курьерские, складские и таможенные услуги для бизнеса. Зона обслуживания организации насчитывает более 34 тыс. населенных пунктов по России и международную доставку в 218 стран мира. Компания имеет свыше 160 филиалов и представительств в России, общая площадь складских помещений – более 95 тыс. кв. м. Компания имеет сеть из 3 тыс. ПВЗ и постаматов, ежегодно компания доставляет свыше 10 млн посылок.