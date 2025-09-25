Разделы

Артуганов Марат


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 Международная часть купленной «Яндексом» компании нашла нового владельца 1
03.04.2023 Boxberry запускает франшизу в России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Артуганов Марат и организации, системы, технологии, персоны:

2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 347 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 60 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10912 1
Data monetization - Монетизация данных 1768 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6024 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7856 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12162 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7371 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12755 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70988 1
Россия - РФ - Российская федерация 153544 1
Аренда 2549 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2035 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 332 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11552 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 126 1
