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ВТБ и Skolkovo Ventures договорились о партнерстве

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Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик и генеральный директор Skolkovo Ventures Владимир Сакович в рамках подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает взаимодействие ВТБ и Skolkovo Ventures в рамках создания и развития проектов в области цифровых активов.

Партнеры рассматривают возможность участия в совместных проектах для решения задач по управлению большими данными в государственном секторе, также в приоритете проработка стратегии проектов в области продуктов и сервисов рынка кибербезопасности.

Skolkovo Ventures будет отвечать за стратегическое сопровождение проектов, консолидацию активов, формирование пула стратегических, технологических и финансовых партнеров.

В частности, на первом этапе Skolkovo Ventures может провести в интересах ВТБ анализ стратегий и потенциала для бизнеса ряда проектов опережающего развития.

«В рамках реализации стратегии цифровой трансформации банка ВТБ нас связывает долгосрочное партнерство со «Сколково» по многим направлениям. Это соглашение является еще одним этапом в расширении нашего сотрудничества. Надеюсь, что вместе со Skolkovo Ventures нам удастся создать много новых ярких проектов для развития цифровой экономики в России», – сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Skolkovo Ventures имеет большой опыт инвестиционных и технологических партнерств. В рамках накопленных компетенций и доступа к пайплайну проектов, которые находятся в экосистеме фонда «Сколково», мы будем создавать новые инвестиционные активы в области больших данных для государства и в секторе кибербезопасности, обеспечив доступ к самым зрелым технологическим решениям на рынке, включая портфель фонда «Сколково». В своей работе мы будем ориентироваться на долгосрочные задачи группы ВТБ», – отметил генеральный директор Skolkovo Ventures Владимир Сакович.

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