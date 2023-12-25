Совет директоров «Сколково» в два раза увеличил целевые значения КПЭ по выручке резидентов и инвестициям

Совет директоров «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) утвердил обновленную систему КПЭ и показатели на 2024-2026 гг. Плановые значения выручки участников «Сколково» на 2024 и 2025 гг. установлены в размере 700 и 850 млрд руб., взамен ранее утвержденного плана на уровне 350 и 400 млрд руб. соответственно. На 2026 г. установлен целевой показатель в размере 1 трлн руб. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Среди других корректировок — объем внебюджетных инвестиций в участников «Сколково», который на 2024 и 2025 гг. установлен в размере 50 и 60 млрд руб., вместо ранее утвержденного плана на уровне 25,7 и 29 млрд руб. соответственно. На 2026 г. установлен план в размере 70 млрд руб.

Игорь Шувалов, председатель совета директоров «Сколково», председатель ВЭБ.РФ: «Система институтов развития в периметре ВЭБ.РФ работает на достижение целей технологического суверенитета страны и вносит вклад в развитие экономики высоких переделов. Мы будем строить нашу работу, в том числе, исходя из амбиции фонда "Сколково" быть лидером инновационной повестки не только в России, но в международном масштабе. На достижение этой цели направлено и партнерство "Сколково" с ВЭБ.РФ на базе СК Капитал по реализации проектов развития высокотехнологичных холдингов – лидеров в перспективных сегментах рынка».

Игорь Дроздов, председатель правления «Сколково»: «Анализ результатов исполнения КПЭ по выручке резидентов и привлеченным инвестициям за предыдущие периоды и три квартала 2023 г. показал перевыполнение целевых значений и превышение предельного значения в 120%. С учетом этих данных Совет директоров “Сколково” решил пересмотреть ранее утвержденный план на 2023-2025 гг. и установить по отдельным КПЭ более высокие целевые значения на 2024 г. и на плановый период 2025-2026 гг».

Еще один утвержденный показатель – количество организаций, воспользовавшихся механизмом бесшовной интеграции мер поддержки институтов развития при поддержке «Сколково». Накопленным итогом его значение составит 600 в 2024 г., 800 в 2025 г., 1000 в 2026 г. Благодаря бесшовному взаимодействию институтов развития стартапы «Сколково» в 2022-2023 гг. получили дополнительное финансирование на 15,8 млрд руб.

Также Совет директоров утвердил консолидированный бюджет «Сколково» на 2024- 2026 г.

Сколтех

Решением Совета директоров утверждено предоставление Сколковскому институту науки и технологий гранта на 2024 г. свыше 4,5 млрд руб. Основной целью проекта является создание научно-образовательной организации нового типа, обеспечивающей развитие инновационной экосистемы и включение России в мировые сети генерации знаний, технологий и компетенций в приоритетных областях.

Sk Capital

Команда Sk Capital реализовала цели, поставленные Советом директоров. Объем фонда увеличен на 1,5 млрд руб., в настоящее время он составляет 3,83 млрд руб.

На какую господдержку могут рассчитывать ИТ-компании в 2023 году поддержка ит-отрасли

Текущая ситуация на рынке демонстрирует сохранение потребности в финансировании российских технологических компаний и недостаток активных институциональных инвесторов на венчурной стадии, поэтому ИТ фонд Sk Capital является важным элементом рынка технологического предпринимательства России.

Кадровые изменения

В целях ротации состава градостроительного совета в его состав включены первый заместитель руководителя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, а также генеральный директор «Ситимейкерс», учредитель «Института развития технологий» Петр Кудрявцев.

Павел Гудков, вице-президент по финансовой поддержке и технологической экспертизе, управляющий директор «Сколково», вошел в состав правления. Правление является коллегиальным исполнительным органом и осуществляет текущее руководство деятельностью организации.

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«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Whoosh и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу года превысит 500 млрд руб. На III квартал 2023 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3786. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.