Дмитрий Медведев: «Экосистема “Сколково” успешно адаптируется под новые вызовы»

26 декабря 2022 г. состоялось заседание Попечительского совета «Сколково». Были представлены предварительные результаты деятельности Фонда и «Сколтеха» в 2022 г. и перспективы на 2023 г.

В 2022 г. статус резидента «Сколково» получили более 680 стартапов, всего на конец 2022 г. экосистема объединила около 3500 малых технологических компаний. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что создание условий для опережающего роста участников «Сколково» – один из ключевых приоритетов инновационного центра в рамках задачи укрепления технологического суверенитета страны, поставленной Президентом России Владимиром Путиным.

Дмитрий Медведев, председатель Попечительского совета Фонда «Сколково»: «Россия продолжает отвечать на беспрецедентную санкционную агрессию. Фонд “Сколково” сразу активно включился в работу по укреплению технологического суверенитета нашей страны. Наша задача – не только заместить отдельные товарные позиции. Нужно добиваться превосходства по всем ключевым, жизненно важным направлениям. Необходимо максимально сконцентрировать усилия на продвижении технологических компаний-лидеров, продукция которых сейчас остро востребована государством и рынком».

В 2022 г. была запущена программа поддержки университетских стартапов, включающую стартап-студии, акселерационные программы, тренинги предпринимательских компетенций. Для выстраивания сотрудничества с реальным сектором экономики создаются центра трансфера технологий. В том числе, сколковская платформа RnD Market. Сервис уже объединяет 743 потенциальных исполнителя, среди которых 90 вузов. В 2023 году планируется подключить еще 300 компаний и учебных заведений в странах СНГ. Также, в 2023-2024 гг. на возмещение инвестиций бизнес-ангелов в университетские стартапы выделено 6 млрд руб.

Кроме того, «Сколково» совместно с Минпромторгом реализует программу поддержки малых и средних дизайн-центров микроэлектроники. Уже одобрено грантовое финансирование 15 проектов общим объемом 580 млн руб. Поддержка особо значимых проектов по замещению зарубежного промышленного программного обеспечения осуществляется совместно с Минцифры. Отобрано семь проектов, объем поддержки в 2022 г составил 1,6 млрд руб.

Около 200 участников проекта «Сколково» обратилось за сервисом по продвижению на международные рынки, в первую очередь – Китая, Индии, Бразилии, ОАЭ, Ирана, Индонезии. С 2023 года планируется расширить географию запросов на страны Африки – Марокко, Алжир, ЮАР.

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В «Сколково» сформировался центр компетенций в области квантовых технологий. Его основу составляют Российский квантовый центр, Сколтех, а также целый ряд стартапов. Общее число специалистов, работающих в «Сколково» по данной тематике, превышает 500 человек. Создана современная инфраструктура для исследований в области квантовых вычислений, коммуникаций, сенсорики. А уже в 2023 г на территории Инновационного центра будет запущено мелкосерийное производство отечественной компонентной базы для квантовых компьютеров. В совокупности с производственной площадкой в Технополисе «Москва», где будут производиться разработанные в «Сколково» чипы, речь идет о формировании так называемого Квантового кластера полного цикла: от исследований, разработок до производства.

В 2023 г. «Сколково» продолжит работать над задачами обеспечения технологического суверенитета и начнет реализацию нового направления: потенциал экосистемы будет использован для создания технологических холдингов через инвестиционную платформу «СК Капитал» и ВЭБ.РФ. Среди планируемых направлений деятельности — гражданские БПЛА, кибербезопасность, оборудование для 5G, цифровое образование, технологичный нефтесервис, производство аккумуляторных решений. К 2025 г. планируется создать не менее пяти технологических холдингов с выручкой более 5 млрд руб. и темпом роста выручки более 30% в год.

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2021 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 г. и составила 247,8 млрд руб. На 1 мая 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3300. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тыс.