МТС повысила эффективность наружной рекламы с помощью Big Data

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и коммуникационная группа dentsu Russia, совместно с Synaps Labs, разработчиком платформы управления наружной цифровой рекламой, создали аналитический инструмент, который позволяет повысить эффективность наружной рекламы и измерить ее влияние на значимые для бизнеса показатели: звонки, переходы на сайт и визиты клиентов рекламодателя. С помощью «умной» рекламы на цифровых билбордах Russ Outdoor первый клиент новой системы – компания Toyota – на 30% увеличила количество визитов покупателей в дилерские центры.

Объединение возможностей анализа больших данных МТС и системы таргетинга на основе искусственного интеллекта компании Synaps Labs, используемой dentsu Russia, позволило демонстрировать рекламу только целевой аудитории и измерять эффективность каждого сообщения. Работая совместно с цифровой платформой Russ Outdoor, система собирает информацию с видеокамер на дорогах Москвы, распознает модель приближающегося автомобиля и принимает решение в режиме реального времени, показывать ли владельцу этого автомобиля рекламу. Для оценки эффективности коммуникации в автоматическом и обезличенном режиме, без работы с персональными данными, проводится дальнейший анализ активности тех, кто увидел рекламное сообщение.

В результате автопроизводитель получил информацию о том, как наружная реклама повлияла на поведение целевой аудитории в рамках двух рекламных кампаний: тактической, в которой автопроизводитель коммуницировал тактические предложения на пять моделей Toyota, и имиджевой, о выходе специальной серии Toyota Camry. По итогам первой кампании таргетированная наружная реклама на 34% увеличила количество звонков в центры и на 15% — переходы на сайт. Количество посещений дилерских центров выросло на 30%. Вторая кампания на 26% увеличила число звонков и на 15% — количество клиентов дилерских центров.