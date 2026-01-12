Разделы

Сухинин Сергей


СОБЫТИЯ


12.01.2026 LDM и «Маяк ИТ» объединяют экспертизу в сфере цифровой трансформации бизнеса 1
04.10.2024 LDM и IBS объявили о стратегическом партнерстве 1
12.01.2023 TeamIdea и «Ланит» подписали партнёрское соглашение 1
28.10.2022 LDM.LanDocs в регионах: «С-консалтинг» стал официальным партнером «Ланит» 1
25.05.2020 Terralink xDЕ получила новые возможности по созданию единого электронного архива 1
03.02.2020 TerraLink внесла стратегические изменения в платформу xDE 1
12.01.2017 Вышел новый релиз TerraLink xDE for SAP с поддержкой обмена УПД 1
05.12.2014 В ТПП обсудили актуальные проблемы внедрения электронного документооборота в России 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Сухинин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

TerraLink - ТерраЛинк 289 4
SAP SE 5444 4
9042 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2257 2
OpenText 215 1
МегаФон 9962 1
Такском - Taxcom 245 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1078 1
TeamIdea - Тимидея Групп 24 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1705 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 682 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 871 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3130 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 738 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 435 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3260 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13369 5
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 3
Электронный документ - Electronic document 1531 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73501 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 595 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 554 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4498 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 394 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1400 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 160 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2570 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1349 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1089 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5147 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 340 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3713 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 141 3
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - юридически значимый электронный документооборот 40 3
Microsoft Windows 2000 8663 1
Такском 1С 8 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1538 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 199 1
Linux OS 10949 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 926 1
Microsoft Windows 16373 1
Сафронов Евгений 8 1
Кузнецова Ольга 14 1
Хомутова Ульяна 1 1
Вишневская Надежда 1 1
Лапина Ольга 5 1
Думинская Ольга 3 1
Демур Евгений 1 1
Меликджанян Александр 5 1
Салимов Альберт 3 1
Плетнева Елена 3 1
Латухина Мария 1 1
Николаева Ирина 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 157560 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 1
Япония 13554 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18284 1
Испания - Королевство 3763 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53501 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Австрия - Австрийская Республика 1336 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 2
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 668 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2294 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5884 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 877 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411988, в очереди разбора - 730386.
Создано именных указателей - 188554.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

