Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения
|

TeamIdea и «Ланит» подписали партнёрское соглашение

TeamIdea, мультивендорный интегратор и резидент «Сколково», заключил партнёрское соглашение на поставку решений на базе платформы Lanit Document Management (LDM) с «Ланит» ‒ многопрофильной ИT-компанией.

LDM ‒ это российская модульная платформа, разработанная на основе технологической экспертизы и лучших практик вендора в области СЭД/ECM/CSP, для комплексного управления цифровым контентом компании.

«Приоритетным вектором в работе TeamIdea является обеспечение клиентов надёжным ПО от ведущих поставщиков. Уже более 18 лет мы занимаемся автоматизацией предприятий по всему миру. Мы твёрдо убеждены, что внедрение решений на базе платформы Lanit Document Management поможет нашим клиентам не только справиться с вызовами современного рынка, но и заложить твёрдую основу для дальнейшего беспрепятственного роста и масштабирования», ‒ сказала Ольга Кузнецова, директор по развитию бизнеса TeamIdea.

Суперапп для ЦОД: что это такое и как его внедрять
ПО

«Для нас данное сотрудничество ‒ возможность выйти на новые рынки. Сочетание многолетнего опыта большой команды интегратора и потенциала платформы LDM позволит реализовывать масштабные проекты. Актуальные задачи бизнеса по обеспечению технологической независимости тесно связаны со стратегией развития продуктов LDM и запросами ключевых заказчиков TeamIdea», ‒ отметил Сергей Сухинин, директор по развитию партнерской сети «Ланит».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти Китая перехватывают управление техногигантами

Adobe поймали на использовании втихую рисунков и видео своих клиентов для тренировки ИИ

На российского майнера повесили десятки миллионов долга за электричество после принудительного пересчета тарифов

Власти отказались выделить 22 миллиарда для российской ОС «Аврора»

«Росатом» будет скупать российских производителей микроэлектроники и вычислительной техники

Пентагону запретили покупать за $400 млн очки Microsoft HoloLens, потому что у военных от них головная боль и тошнота

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM

Лучшие бензиновые снегоуборщики: хиты продаж

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще