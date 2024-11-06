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ММК при поддержке GlowByte перенес бизнес-отчетность с Tableau на FineBI

«Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) при поддержке системного интегратора GlowByte реализует проект по переходу с Tableau на новую систему визуализации и анализа данных FineBI. На сегодняшний день на платформу переведена система «Корпоративный аналитический портал», в 2024 г. также планируется миграция систем «Финансовая аналитика» и «Анализ правовой деятельности», в которой работают специалисты «ММК-Право». Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

При выборе нового технологического решения в ММК руководствовались рядом требований, таких как функциональность конструктора отчетов, поддержка self-service, трудозатраты на миграцию, стоимость и безопасность использования в России. FineBI удовлетворил все эти потребности, а благодаря схожести с Tableau позволил сократить время и ресурсы на миграцию отчетов и минимизировать затраты на обучение пользователей работе с новым инструментом.

Сергей Кулагин, начальник центра компетенции аналитических систем, ММК: «В проекте миграции, помимо эффективности и качества переноса отчетов, нам было очень важно понимать, сколько ресурсов потребуется на этот процесс. Анализ показал, что для миграции на любой другой инструмент из ряда претендентов, которых мы рассматривали, понадобилось бы минимум в два раза больше трудозатрат. Сейчас, когда мы уже активно работаем с FineBI более года, можем отметить не только удобство использования платформы, но и непрерывное ее развитие. Представители FanRuan собирают обратную связь от наших специалистов и работают над улучшением функций, а чтобы презентовать больше возможностей FineBI и FineReport, лично посетили ММК и продемонстрировали информационные панели, а также отчеты, разработанные и используемые для анализа основных показателей деятельности предприятий металлургической отрасли Китая. Это ценный обмен опытом в части визуализации данных».

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Александр Брежнев, руководитель отдела продаж направления Business Intelligence компании GlowByte: «Уникальность проекта состоит в том, что коллеги из ММК в короткий срок смогли перенести самостоятельно, без привлечения подрядчиков, 80% отчетности, что повысило экспертизу команды и сэкономило бюджет, а также позволило переосмыслить спорные моменты в прежней системе».

Пэйдж Дуан, директор по России и СНГ компании FanRuan: «Нам очень важно развитие рынка России, поэтому мы собираем информацию о том, как пользователи работают и что важно для наших клиентов. Мы готовы продолжать адаптировать продукт и развивать функционал наших решений под особенности как рынка, так и определенного бизнеса».

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