Все категории 184463
ИКТ 14340
Организации 11126
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3516
Системы 26304
Персоны 79268
География 2972
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2731
Мероприятия 873

Денвик Аналитика


Денвик Аналитика — российский разработчик ETL-решений, резидент «Сколково» с 2024 года. Компания специализируется на обработке больших данных и помогает бизнесу принимать обоснованные решения.

УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 Продукты Goodt и «Денвик Аналитики» позволят бизнесу создавать надежные решения для анализа данных 1
09.10.2024 Компании SL Soft (ГК Softline) и «Денвик Аналитика» подтвердили совместимость своих продуктов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Денвик Аналитика и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Сл Софт 288 1
Softline - Polymatica - Полиматика 187 1
Softline - Софтлайн 3185 1
8828 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12662 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22463 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5880 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 598 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5170 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 454 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1400 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33409 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7296 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12192 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10004 1
Softline - Polymatica Dashboards 35 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1457 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 40 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 191 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1709 1
Microsoft Office 3910 1
Крот Иван 9 1
Смирнов Денис 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9956 1
