Компании SL Soft (ГК Softline) и «Денвик Аналитика» подтвердили совместимость своих продуктов

Совместное использование BI-платформы Polymatica и Экстрактора «1С», инструмента для выгрузки данных из «1С», доказано тестированием. Это технологическое партнерство упрощает работу бизнес-аналитиков и расширяет возможности их работы с данными. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Экстрактор «1С» – это ETL-инструмент, который позволяет автоматически извлекать информацию из «1С» или файлов Excel во внешнюю базу данных: ClickHouse, PostgreSQL или Microsoft SQL Server для дальнейшей работы с ней в системах бизнес-анализа. BI-платформа Polymatica состоит из двух самостоятельных продуктов: инструмента для работы с большими данными Polymatica Analytics и конструктора информационных панелей Polymatica Dashboards. Первый обсчитывает выгруженную в БД информацию и строит по ней отчеты, второй визуализирует сформированные данные.

Оба решения – Polymatica BI и Экстрактор «1С» – полностью отечественные разработки и включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры, поэтому такая интеграция особенно актуальна предприятиям и организациям госсектора.

«Экстракция данных из «1С» – важная и нетривиальная задача для большинства компаний, которые хотят анализировать данные из «1С» и строить на их основе сложные отчеты. Благодаря интеграции с инструментом Экстрактор «1С» мы можем удовлетворить потребности большего числа заказчиков – расширить пул задач в аналитике и упростить их выполнение», – отметил Иван Крот, лидер коммерческого блока Polymatica компании SL Soft.

«Сегодня любая компания стремится к data-driven подходу в управлении, и интеграция Экстрактора «1С» с BI-платформой Polymatica предоставляет для этого все необходимые инструменты. Бизнес в реальном времени может получать и анализировать любые данные из «1С», и быстро принимать взвешенные решения, основанные на цифрах», – сказал Денис Смирнов, генеральный директора компании «Денвик Аналитика».

Polymatica — линейка российских продуктов для анализа и визуализации данных, охватывающих весь цикл аналитики – от дашбордов до принятия решений в автоматическом режиме. С 2023 г. — часть продуктового портфеля компании SL Soft, все решения Polymatica входят в реестр отечественного ПО.

Экстрактор данных «1С» в BI – это российский продукт, позволяющий выгружать любые данные из конфигураций «1С» во внешнее хранилище. Выгрузка данных происходит в автоматическом режиме по расписанию без нагрузки на рабочую базу «1С». Благодаря функции инкрементальной выгрузки инструмент отслеживает все изменения, вносимые в базу «1С», и автоматически выгружает только обновленные данные, что сокращает время обработки и минимизирует нагрузку на ресурсы.