Okdesk: заявки на ремонт и обслуживание можно выполнять без интернета

Актуальность работы сервисов и мобильных приложений в офлайне для бизнеса с каждым годом только возрастает: функционирование ИТ-систем в условиях отсутствия или прерывания интернет-соединения крайне важна для обеспечения бесперебойной работы многих специалистов и выполнения своих обязательств. И мобильное приложения для выездных техников и исполнителей Okdesk позволяет выполнять заявки даже в офлайн-режиме. Об этом CNews сообщили представители Okdesk.

Несмотря на то, что количество белых зон в России сокращается, и доля территорий, не покрытых сотовой связью, с каждым годом уменьшается, все еще есть районы и отдельные объекты, где мобильная связь не работает и работать не будет. Подвалы, шахты, здания с толстыми перекрытиями, удаленные от населенных пунктов районы, а в последнее время и приграничные, а также области центральной части России – лишь малая часть списка, который можно отнести к зонам без стабильного сигнала.

На всех этих территориях работают сервисные компании или собственные сервисные подразделения, которые осуществляют ТО и ремонт различного оборудования и инфраструктуры. Для обеспечения их непрерывной работы обязательным становится офлайн-режим мобильных приложений и мессенджеров, которые они используют при решении повседневных задач. Например, ремонте сельхозтехники, линий электропередач, лифтового оборудования в шахте и пр.

Okdesk более пяти лет улучшает мобильное приложение выездного специалиста. Развитие в последний год получила и офлайн-версия. Теперь все основные операции, необходимые для выполнения заявок, можно осуществлять в отсутствии сети интернет и мобильного доступа: добавление комментариев и фото отчетов, списание фактических трудозатрат, выполнение пунктов чек-листов с фиксацией всех необходимых данных и т.д. Все выполненные действия встанут в очередь и будут отправлены на сервер при появлении сети на устройстве.

«Выполнение работ по техобслуживанию и ремонту самого разного оборудования и инфраструктуры в последнее время значительно усложнилось. Сервисные компании и собственные сервисные ремонтные подразделения столкнулись с новыми вызовами. Мы, являясь ключевым игроком рынка по развитию и автоматизации процессов выездного сервиса и ТОиР, всегда держим руку на пульсе потребностей и своевременно, системно на него реагируем. Продолжая предоставлять отечественному бизнесу самые передовые на 100% отечественные же решения», – сказал Кирилл Федулов, основатель и директор по развитию Okdesk.