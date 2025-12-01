Разделы

Okdesk выпустил версии On-premise и Private cloud для линейки своих решений

Okdesk, платформа решений для автоматизации процессов управления заявками, выездным обслуживанием и ТОиР, вывела на рынок версии своих продуктов, которые теперь можно устанавливать на собственные мощности или в формате частного облака. До сих пор Okdesk можно было использовать только в формате публичного облака (SaaS). Об этом CNews сообщили представители Okdesk.

Новый вариант использования заполняет вакуум в автоматизации управления заявками, выездным обслуживанием и мобильным ТОиР для компаний, чья политика в информационной безопасности требует установки решений внутри собственной инфраструктуры или изолированных вычислительных мощностей и СУБД в облачной модели подписки с сопутствующими опциями выделенного IP, возможности установления корпоративной приватной сети, изолированного бэкапирования и др.

Формат использования On-premise (установка на собственные мощности) и Private cloud значительно расширяет возможности линейки решений Okdesk как для компаний, которые хотят большей гибкости и автономности в развитии выбранного ПО, так и для партнеров – интеграторов, которые смогут реализовывать более сложные и эксклюзивные, в том числе инфраструктурные задачи, в рамках автоматизации. Например, появится доступ к API по разработке собственных автоматических сценариев, возможность стилизовать под заказчика мобильное приложение заявителя и другие опции.

«Сегодня Okdesk использует более тысячи компаний разного масштаба. Осенью мы представили рынку линейку современных и функциональных решений. Варианты использования в формате On-premise и Private cloud являются логичным шагом на пути к укреплению нашего лидерства. Новая модель эксплуатации Okdesk не только расширяет границы использования продуктов в компаниях МСБ+ и компаниях с государственным участием, но и дает возможность автоматизировать аспекты управления заявками, выездным обслуживанием и мобильным ТОиР с помощью передовых, современных решений. Сделать то, что еще вчера было недоступным на рынке отечественного ПО», – сказал Кирилл Федулов, основатель и директор по развитию Okdesk.

