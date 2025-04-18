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НТЦ ИТ Роса РОСА Менеджер ресурсов



18.04.2025 Компания РОСА начинает оказывать мультиканальную поддержку для клиентов и партнеров 1
20.06.2024 РОСА «Менеджер ресурсов 1.4» позволит организациям сдавать в аренду свои мощности 1
23.04.2024 Защищенные виртуальные инфраструктуры на отечественных платформах 1
19.12.2023 Системный интегратор CTI расширяет портфель отечественных платформ виртуализации 1
21.09.2023 РОСА «Менеджер ресурсов» включен в Реестр отечественного ПО 4

Публикаций - 5, упоминаний - 8

НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 332 4
Broadcom - VMware 2397 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 40 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4305 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2738 4
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Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 352 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 622 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1511 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4091 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 306 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4075 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8782 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7601 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 204 1
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HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1017 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5874 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5856 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5582 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3785 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2259 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3343 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1844 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2560 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31501 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 85 3
НТЦ ИТ Роса - Хром 125 3
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 78 3
НТЦ ИТ Роса - Барий - Linux 36 3
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 107 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 181 2
НТЦ ИТ Роса - РОСА ЦУ - РОСА центр управления 12 2
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 39 1
НТЦ ИТ Роса - Dynamic Directory 14 1
Карпицкий Олег 72 1
Кадомский Вячеслав 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 147518 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14217 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8882 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52088 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29789 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6326 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11074 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13921 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5541 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14832 1
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