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НТЦ ИТ Роса РОСА Менеджер ресурсов
НТЦ ИТ Роса и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпицкий Олег 72 1
|Кадомский Вячеслав 54 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147518 4
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14217 1
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