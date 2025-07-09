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«РОСА Менеджер ресурсов 3.0.0» перешел на сертифицированную ОС «РОСА Хром»

Компания РОСА представила обновление платформы управления гибридной инфраструктурой — «РОСА Менеджер ресурсов» версии 3.0.0. Новый релиз сфокусирован на повышении безопасности, расширении совместимости, гибкости развертывания и удобства работы в экосистеме продуктов РОСА. Платформа перешла на сертифицированную операционную систему «РОСА Хром», получила поддержку единой авторизации и изменила модель распространения, сделав установку возможной в рамках существующей инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Ключевым изменением стало перенос всех компонентов на сертифицированную ОС «РОСА Хром», входящую в линейку корпоративных решений. Такой подход обеспечивает соответствие требованиям регуляторов, повысило устойчивость к сбоям и подготовило платформу к работе в контурах с повышенными требованиями к информационной безопасности. При этом бизнес-логика и пользовательский интерфейс остались неизменны, что позволяет организациям продолжать использование системы без дополнительного обучения или перестройки процессов.

Одновременно платформа полностью отказалась от монолитной схемы поставки в виде образа системы (appliance) и перешла на модель распространения через RPM-пакеты, которые можно устанавливать в существующую ОС. Это дает заказчику гибкость — теперь для развертывания не требуется переустановка всей системы. Платформа легко встраивается в уже развернутые среды и полностью совместима с дистрибутивами семейства РОСА, включая ОС «РОСА Хром».

Реализована поддержка единой авторизации (SSO) в рамках интеграции с «РОСА Центр Управления». Теперь администраторы и пользователи могут входить в систему один раз и перемещаться между продуктами без повторной аутентификации. Это существенно упрощает эксплуатацию экосистемы РОСА, снижает нагрузку на службу поддержки и повышает удобство работы.

Платформа также получила интеграцию с порталом самообслуживания. Пользователям стали доступны упрощенные формы создания ресурсов — например, виртуальных машин — напрямую из интерфейса Платформы, без необходимости взаимодействия с технически сложными модулями. Это ускоряет развертывание, делает управление инфраструктурой доступным даже для пользователей без ИТ-специализации и снижает время на реализацию типовых задач.

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«С каждым релизом мы делаем «РОСА Менеджер ресурсов» ближе к инфраструктуре заказчика, а именно: надежнее, безопаснее и гибче. Переход на сертифицированную ОС, новая схема установки и бесшовная интеграция с другими продуктами экосистемы РОСА — это не просто технические доработки, а шаг к единой цифровой среде, к полноценной экосистеме, где все работает «из коробки» и под контролем», — сказал директор по стратегическому развитию РОСА Вячеслав Кадомский.

Платформа «РОСА Менеджер ресурсов» входит в состав корпоративных продуктов РОСА и предназначена для централизованного управления виртуальной и физической инфраструктурой. Решение активно используется в госсекторе, образовании, промышленности и корпоративных средах, где важны управляемость, надежность и соответствие требованиям информационной безопасности.

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