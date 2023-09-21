РОСА «Менеджер ресурсов» включен в Реестр отечественного ПО

НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик системного и инфраструктурного ПО, объявляет о добавлении своей платформы для управления виртуальной средой РОСА «Менеджер ресурсов» в Реестр отечественного программного обеспечения под записью № 19010.

РОСА «Менеджер ресурсов» дает пользователям полное представление о состоянии гибридной, то есть состоящей из разнородных платформ виртуализации, инфраструктуры о конфигурациях виртуальных машин, виртуальном оборудовании, загруженности, производительности, используемых ресурсах и событиях в контексте связей и зависимостей. Информация о работающих и выключенных виртуальных машинах постоянно собирается, обновляется и анализируется автоматической системой. В ней более 100 готовых отчетов и удобный редактор для создания новых. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

РОСА «Менеджер ресурсов» позволяет организовать управление виртуальными машинами на основе созданных политик, автоматизировать рутинные операции и доверить выполнение задач управления ИТ-сервисам. Политики можно автоматически адаптировать к различным этапам жизненного цикла виртуальных машин и условиям работы. Все действия фиксируются в системных журналах и контролируются администраторами в зависимости от установленных моделей доступа.

С помощью портала самообслуживания пользователи в кратчайшие сроки получают одобрение на развертывание новых сервисов из шаблонов и переконфигурацию ресурсов. Это снижает нагрузку на ИТ-отдел и на 93% ускоряет запуск новых сервисов.

Также благодаря РОСА «Менеджер ресурсов» руководители и администраторы планируют используемые мощности, включают инструменты отслеживания и механизмы оповещения. Объединяя данные о конфигурациях, изменениях и событиях со статистикой производительности и загрузке, РОСА «Менеджер ресурсов» дает советы, как использовать корпоративную инфраструктуру с максимальной пользой и минимальными расходами на управление. Он непрерывно учитывает использование ресурсов серверов, сетей и систем хранения и рассчитывает стоимость тех или иных ресурсов, благодаря чему пользователи могут понять, как расходуется бюджет.

«Добавление нашей платформы РОСА «Менеджер ресурсов» в реестр отечественного программного обеспечения — это важное событие, которое подтверждает высокое качество и уровень инноваций, внедренных в наш продукт, а также подчеркивает нашу приверженность развитию отечественной ИТ-индустрии. Наша компания всегда ставит перед собой задачу создания высокоэффективных и современных решений, способствующих росту эффективности и конкурентоспособности организаций», — отметил гендиректор НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий.

***

Научно-технический центр информационных технологий РОСА — российский разработчик и поставщик информационных технологий в России. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное программное обеспечение на базе собственного репозитория ROSA 2021.1. В продуктовый портфель входят операционные системы РОСА «Хром», РОСА «Кобальт, РОСА «Барий» и РОСА «Мобайл», платформа виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК для работы с конфиденциальной информацией.