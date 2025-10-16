Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Okdesk выводит на рынок новые отраслевые решения для управления заявками, выездным обслуживанием и ТОиР

Российский разработчик решений для автоматизации сервиса Okdesk объявил о выходе сразу нескольких новых отраслевых продуктов для управления заявками, выездным обслуживанием и ТОиР. Решения предназначены для технического обслуживания и ремонта самой разной техники, в том числе для сетевой HoReCa и ритейла, а также автоматизации внутренней поддержки, в том числе и в корпоративном бизнесе.

«Мы видим запрос на замену или альтернативу дорогих корпоративных решений, а также на готовые, удобные и современные, но при этом функциональные и гибкие программные продукты на рынке МСБ+. Компании хотят за разумные деньги автоматизировать не только сервисные процессы, выездное обслуживание и техподдержку, но и ремонты, мобильные обходы на производствах, взаимодействие с арендаторами, обеспечить непрерывность работы собственной сети объектов и т.д. Сегодня, в том числе с учетом экономической ситуации, время готовых и доступных к покупке, но функциональных и гибких решений. Наши предложения идеально вписываются в этот запрос», – сказал Кирилл Федулов, основатель и директор по развитию Okdesk.

В новой линейке продуктов Okdesk появились решения для: управления заявками, выездными работами и техподдержкой в сервисных компаниях; управления удалённой техподдержкой клиентов, дилеров, партнёров; управления техническим обслуживанием, ремонтами и мобильными обходами; управления внутренней поддержкой. Оптимальная и современная замена корпоративным «неповоротливым» и устаревшим ITSM-решениям; обеспечения непрерывной работы точек продаж и автоматизации ремонтов в сетевых бизнесах; эффективного управления коммерческой недвижимостью и взаимодействия с арендаторами.

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Хакеры получили исходный код ИБ-продукта компании F5. Минюст США запретил разглашать информацию об кибератаке

ИИ и аналитика в закупках: как цифровизация делает стройку управляемой и прозрачной

Люди во всем мире страшатся развития ИИ. Американцы и итальянцы боятся больше всех

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

На «Госуслугах» появилась возможность оформить налоговый вычет

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще