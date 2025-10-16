Okdesk выводит на рынок новые отраслевые решения для управления заявками, выездным обслуживанием и ТОиР

Российский разработчик решений для автоматизации сервиса Okdesk объявил о выходе сразу нескольких новых отраслевых продуктов для управления заявками, выездным обслуживанием и ТОиР. Решения предназначены для технического обслуживания и ремонта самой разной техники, в том числе для сетевой HoReCa и ритейла, а также автоматизации внутренней поддержки, в том числе и в корпоративном бизнесе.

«Мы видим запрос на замену или альтернативу дорогих корпоративных решений, а также на готовые, удобные и современные, но при этом функциональные и гибкие программные продукты на рынке МСБ+. Компании хотят за разумные деньги автоматизировать не только сервисные процессы, выездное обслуживание и техподдержку, но и ремонты, мобильные обходы на производствах, взаимодействие с арендаторами, обеспечить непрерывность работы собственной сети объектов и т.д. Сегодня, в том числе с учетом экономической ситуации, время готовых и доступных к покупке, но функциональных и гибких решений. Наши предложения идеально вписываются в этот запрос», – сказал Кирилл Федулов, основатель и директор по развитию Okdesk.

В новой линейке продуктов Okdesk появились решения для: управления заявками, выездными работами и техподдержкой в сервисных компаниях; управления удалённой техподдержкой клиентов, дилеров, партнёров; управления техническим обслуживанием, ремонтами и мобильными обходами; управления внутренней поддержкой. Оптимальная и современная замена корпоративным «неповоротливым» и устаревшим ITSM-решениям; обеспечения непрерывной работы точек продаж и автоматизации ремонтов в сетевых бизнесах; эффективного управления коммерческой недвижимостью и взаимодействия с арендаторами.