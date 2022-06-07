«Агро-Нова» внедрила комплексную цифровую сервисную платформу на базе Okdesk

ГК «Агро-Нова» в рамках переформатирования процессов послепродажного обслуживания и предоставления первоклассного сервиса клиентам внедрила комплексное решение на базе системы для автоматизации выездных работ Okdesk. Теперь сервисная служба быстрее обрабатывает заявки, выездные сотрудники работают в мобильном приложении в офлайн-режиме на местах, где нет доступа в интернет, а клиенты – аконтролируют и анализируют выполнение своих обращений. Об этом CNews сообщили представители Okdesk.

Одной из ключевых целей «Агро-Новы» является оказание клиентам качественного послепродажного обслуживания. Для этого компания инициировала масштабный внутренний проект, который предполагал обновление выездного парка мобильных сервисных мастерских, модернизацию дилерских центров, расширение количества инженеров «в полях» и внедрение полнофункциональной цифровой сервисной платформы на базе Okdesk.

Благодаря проекту автоматизации, который выполняла компания Helpdesk Systems из Барнаула, более чем 70 сервисных инженеров «Агро-Новы» стали полностью работать в мобильном приложении даже там, где доступ в интернет отсутствует. Значительно увеличилась скорость реакции и обработки заявок. В Okdesk, кроме клиентских обращений, интегрированы алерты от телематических систем, которые установлены на сельхозтехнике.

Клиенты также оценили новые возможности взаимодействия с ГК «Агро-Нова». Теперь у них есть возможность выбирать для себя удобный канал обращения в компанию: по телефону, через клиентский портал Okdesk, оставлять заявку на сайте и т. д. При этом клиенты могут не только контролировать и анализировать выполнение своих обращений в режиме реального времени с помощью компьютера или мобильного устройства, но и оставлять отзыв и оценки о работе сервисного инженера.

«Выручка “Агро-Новы” в 2021 г. выросла на 70% по сравнению с показателем 2020 г., а по отношению к 2019 г. – увеличилась более чем в три раза. Активному росту оборота главным образом способствовало развитие блока послепродажного обслуживания», – отметил технический директор компании «Агро-Нова» Юрий Иотов.

«Проекты организации первоклассного сервиса сложны, но уже в краткосрочной перспективе дают значимые результаты для компаний. Поэтому автоматизация выездных работ сегодня становится критически важной задачей для любой зрелой сервисной компании. Однако от выбора надежной системы, которая позволяет оцифровать все аспекты постпродажного обслуживания и выездных работ “под ключ”, зависит итоговый успех подобных проектов. Okdesk, являясь на 100% отечественным ИТ-решением, позволяет успешно справиться со всеми задачами автоматизации сервиса по обслуживанию самой сложной техники», - отметил сооснователь и директор по развитию Okdesk Кирилл Федулов.

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ГК «Агро-Нова» работает на рынке поставки импортной сельхозтехники более 12 лет. “Агро-Нова” представлена в 10 регионах России, располагает 70 мобильными сервисными экипажами.

Okdesk – отечественный разработчик облачной help desk системы для автоматизации техподдержки, сервиса и выездного обслуживания. На сегодня систему используют более 800 компаний из самых разных отраслей в России, странах СНГ, Европы и Латинской Америки.