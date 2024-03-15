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Отечественные компании переходят на электромобили и автоматизацию сервисных процессов

В 2024 г. прогнозируется увеличение спроса на электромобили от корпоративных покупателей. Рост рынка электротранспорта плотно сопряжен с созданием зарядной инфраструктуры, развитие которой невозможно без автоматизации процессов сервисного обслуживания. Об этом CNews сообщили представители PUNKT E.

По словам экспертов, корпоративные клиенты являются одним из основных триггеров роста российского рынка электромобилей. Корпоративные автопарки, такси и каршеринг все более активно приобретают электромобили. Тренд подтверждают и специалисты крупнейшей частной сети зарядных станций PUNKT E. «Во втором полугодии 2023 г. мы зафиксировали заметный рост спроса на наши продукты со стороны корпоративных клиентов: количество уникальных пользователей ЭЗС нашей компании увеличилось на 320%, а число транзакций корпоративных клиентов — на 62%», — сказал директор по развитию PUNKT E Александр Мироненко.

Российский бизнес становится частью глобального тренда на электрификацию транспорта не только в рамках государственной инициативы по развитию производства и использования электромобилей в России на период до 2030 г., но и из-за роста цен на топливо, а также оптимизации расходов на обслуживание автопарков. Плановый сервис электромобиля включает меньше работ и расходных материалов, чем требует машина с ДВС. Специалисты отмечают, что благодаря программе господдержки в большинстве российских регионов зарядная инфраструктура растет опережающими темпами. По данным 2ГИС, в начале 2024 г. общедоступные станции есть уже более чем в 500 городах и населенных пунктах России, а общее количество ЭЗС достигло 3225 шт. Однако эксплуатация зарядных станций требует особой экспертизы и не может осуществляться по принципу «установил и забыл». Не менее важен и отлаженный клиентский сервис.

«Бизнес проявляет все больше интереса к электромобилям. Мы со своей стороны пытаемся сделать использование наших ЭЗС максимально бесперебойным, поэтому хорошо понимаем, насколько важны автоматизация и сервисное обслуживание станций», — отметил Александр Мироненко.

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Безопасность

И именно автоматизация процессов сервисного обслуживания, обеспечивающая бесперебойную работу ЭЗС в режиме 24/7, позволяет расширять зарядную инфраструктуру.

«Сегодня бизнес начинает активный переход на электромобили. Важно, что при этом корпоративные клиенты зарядных станций и владельцы ЭЗС не забывают: без автоматизации процессов обслуживания сопутствующей инфраструктуры сдвинуться с места будет сложно. Практика показала, что эффективно решить задачи по обеспечению непрерывной работы станций позволяют help desk системы для автоматизации техподдержки, сервиса и выездного обслуживания. Опыт PUNKT E и в данном направлении является передовым для рынка», — сказал директор по развитию Okdesk Кирилл Федулов.

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