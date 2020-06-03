Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Яндекс» поможет найти и купить лекарства в аптеках

Интернет Веб-сервисы

«Яндекс» поможет найти и зарезервировать лекарства в ближайших аптеках, а также выбрать лучшую цену прямо на карте. Чтобы посмотреть, где есть нужный препарат, можно просто поискать его на «Яндексе», в «Здоровье» или «Картах». Таким образом новый поиск объединил сервисы «Яндекса», в которых люди привыкли узнать информацию о лекарствах и аптеках.

Информация о наличии и ценах обновляется в реальном времени — пользователи могут быть уверены, что лекарство точно окажется в аптеке и будет стоить столько же, сколько при бронировании. Данные о том, какие лекарства есть в наличии, «Яндекс» получает напрямую от аптек. На старте к сервису подключены 2,3 тыс. аптек объединения АСНА. Скоро присоединятся и другие крупные сети и дистрибьюторы, например «Эркафарм» и «Здравсити», а количество подключенных аптек увеличится до 17 тыс. по всей стране.

«Яндекс каждую неделю обрабатывает 25 млн запросов про лекарства. И сейчас мы объединили все сервисы со сценарием поиска лекарств, — сказал руководитель проекта Вячеслав Горлицкий. — Благодаря этому нашим пользователям будет проще понять, где и по какой цене можно приобрести нужные препараты. Это удобно и для самих аптечных сетей — мы показываем их ассортимент многомиллионой аудитории сервисов "Яндекса"».

На «Яндекс.Здоровье» можно не только найти одно лекарство, но и сразу собрать корзину из нескольких препаратов — и сравнить, сколько она будет стоить в разных местах. Все аптеки, где лекарства есть в наличии, покажут «Яндекс.Карты». Можно выбрать удобную — с подходящими ценами или ту, которая ближе всего к дому, и зарезервировать лекарства. Заказ соберут в аптеке в ближайшее время, когда он будет готов — придет SMS. Забрать его нужно самостоятельно в течение трех дней.

Другие материалы рубрики

Сбербанк может забрать у «Яндекса» сервис «Яндекс.деньги»

Западные книжные издательства сживают со света «машину времени» интернета

В Сбербанк-онлайн крупный сбой. Нельзя войти в приложение и отправить перевод

В Москве заработал поиск утерянных цифровых пропусков

Трамп поставил под угрозу существование всех соцсетей мира

Huawei нашел сервис на замену YouTube. Он навечно заблокирован в России

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые бесполезные аксессуары для смартфонов и планшетов

Как ускорить Wi-Fi в условиях самоизоляции: 5 советов от ZOOM

Как подключить смартфон к телевизору: советы ZOOM

Как правильно установить телевизор и монитор: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика облегчит спасательные операции на море

Новый мировой рекорд скорости интернета. Уже 44,2 Тбит/с!

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе