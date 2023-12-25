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Спрос на технологии ИИ среди госкомпаний и организаций в 2023 г. вырос почти вдвое

Эксперты поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан» подсчитали, как вырос спрос на технологии на основе искусственного интеллекта среди госкомпаний и госструктур. Так, в 2022 г. через систему открытых госзакупок, где заказчиками являются госкомпании и правительственные организации, было размещено 135 тендеров на закупку различных технологий на основе ИИ. В 2023 г. этот показатель достиг цифры 235 госзакупок на общую сумму 3 млрд. рублей. При этом конкуренция на участие в одном тендере среди продавцов и поставщиков соответствующих товаров и услуг выросла с 1,6 участников до 1,9. Об этом CNews сообщили представители «Тендерплан».

Среди пользующихся спросом технологий у госзаказчиков, например, цифровые платформы «Умный город», видеоаналитика дорожной инфраструктуры на основе нейросетей, решения по автоматизации обращения граждан на короткие номера, приобретение камер и объективов машинного зрения, оказание услуг по обработке документов с использованием технологий искусственного интеллекта, системы принятия врачебных решений с применением искусственного интеллекта. Наблюдается в госзаказах спрос и на роботов-футболистов.

Среди госзаказчиков технологий на базе ИИ в 2023 г.: администрации различных городов России, управы районов, департаменты градостоительной политики, государственные университеты, министерства здравоохранения различных областей.

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«Тендерплан» — поисково-аналитическая система по управлению тендерами, создана в 2014 г. основателем и генеральным директором компании «Бизнес Технологии» Максимом Кузнецовым. Тендерплан собирает информацию об объявленных тендерах со всех государственных и коммерческих торговых площадок. Функционал системы позволяет пользователям не только проходить все этапы тендерного отбора онлайн, создавая собственные бизнес процессы проработки извещений, но и использовать возможности уникальной предиктивной аналитики, позволяющей просчитывать вероятность победы в тендере на основании исторических данных. На данный момент сервисом пользуется более 10 тыс. компаний участвующих в закупках, среди которых «Роснефть», Группа НЛМК, ПАО Росбанк, «Эртелеком», ПАО «Россети», «Беларуськалий», Siemens, Danone, ABBYY и др. В 2023 г. Тендерплан стал первым сервисом, доступным по подписке в личном кабинете ЭТП Газпромбанка, запустил уникальную программу по привлечению малого бизнеса в систему госзакупок. Ежедневно в «Тендерплан» поступает информация в среднем о 35 тыс. новых тендерах, сервис отслеживает более 300 ЭТП — по 44-ФЗ и 223-ФЗ, коммерческим площадкам, торгам банкротов и другим источникам. Клиенты «Тендерплан»а за год выполняют контрактов на 30 млрд руб. Всего за год в системе «Тендерплан» аккумулируется тендеров на 10,5 млрд руб. Одна из приоритетных задач «Тендерплана» — способствовать увеличению рыночной конкуренции для повышения прозрачности экономики России. Благодаря платформе сотни тысяч заказчиков оперативно получают необходимые им продукты и услуги, повышая при этом эффективность расходования бюджетных средств, а поставщики — получают возможность для роста и масштабирования.

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