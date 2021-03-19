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МТС назначила директора центра Big Data

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Совет директоров МТС назначил директором Центра Big Data МТС Виктора Кантора.

«МТС — один из крупнейших в России операторов больших данных. Анализ больших данных, наряду с искусственным интеллектом, становится одной из технологических основ большинства продуктов и решений МТС. Мы видим положительные результаты интеграции Big Data как во внутренние бизнес-процессы, так и в коммерческие сервисы МТС, и намерены масштабировать этот успешный опыт, — отметил президент МТС Вячеслав Николаев. – Уверен, что экспертиза и большой опыт Виктора в сфере Анализа данных позволят ускорить развитие МТС как data-driven компании».

Виктор Кантор пришел в МТС в 2019 году на позицию руководителя центра компетенции Data Science. С декабря 2020 года является временно исполняющим обязанности директора Центра Big Data;

В 2019 году в роли программного директора Виктор запустил Академию больших данных Mail.Ru;

С 2017 по 2019 год возглавлял службу машинного обучения и анализа данных Яндекс.Такси;

С 2015 по 2017 год руководил группой рекомендательных систем и анализа пользовательского поведения Yandex Data Factory;

В 2013 — 2015 годах занимался машинным обучением и образовательными проектами по Data Science в компании ABBYY.

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