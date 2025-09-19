Разделы

Новые Горизонты Зинаида Продает

Новые Горизонты - Зинаида Продает

Сервис «Зинаида Продаёт» - решение на основе искусственного интеллекта для 
автоматического управления рекламными кампаниями на маркетплейсе Wildberries.

УПОМИНАНИЯ


19.09.2025 Выходцы из ведущих ИT-компаний России запустили первый ИИ-сервис для полного автоматизированного управления рекламой на Wildberries 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Новые Горизонты и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4357 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13772 1
Yandex - Яндекс 8138 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 924 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ 180 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 541 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 72 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22431 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 487 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2686 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33085 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 712 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6096 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4451 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12729 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16608 1
МТС Big Data 301 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1877 1
Ежов Фёдор 14 1
Кантор Виктор 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 153378 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 261 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1493 1
