«Зинаида Продает 2.0»: новые ИИ модели с поддержкой ставок по кластерам на ВБ и первый миллиард заработанный для продавцов

ИИ-сервис автоматического управления рекламой на Wildberries «Зинаида Продает» адаптировался к обновленной механике ставок маркетплейса и получил улучшенные модели оптимизации. После того, как Wildberries отключил фиксированные фразы и внедрил систему ставок по кластерам поисковых запросов, создание рекламных кампаний заметно усложнилось. Теперь внутри одной кампании можно задавать разные CPM-ставки для различных кластеров, что дает продавцам больше возможностей, но требует гораздо более тонкой настройки.

Команда «Зинаида Продает» усовершенствовала продукт: теперь сервис работает со ставками как с динамическими параметрами среды, анализируя их результативность и распределяя бюджеты так, чтобы максимизировать продажи. ИИ-сервис стал одним из первых инструментов на рынке, который поддерживает новую механику Wildberries.

Федор Ежов, CEO сервиса: «”Зинаида” — это все тот же “умный агент”, который сам принимает оптимизационные решения, увеличивая эффективность рекламных кампаний клиента. Благодаря возможности управления ставками на отдельные кластера, она сможет на порядки более точно и успешно помогать селлерам в продвижении их товаров. Мы видим, что на рынке все больше игроков осознают пользу приносимую ИИ уже сейчас, и готовы голосовать своим рублем за внедрение инновационных решений, позволяющих становится лидерами в своих областях».

Кроме того, «Зинаида Продает» получила обновленный набор моделей. Они были улучшены на основе данных, собранных за два месяца работы после выхода в продакшн. Новая версия понимает состояние товара, спрос, конкуренцию и динамику продаж значительно точнее. Это делает рекомендацию ставок и бюджетов еще эффективнее.

Результаты платформы «Зинаида Продает» за два месяца после запуска: к сервису подключились более 350 магазинов; помогли селлерам продать товаров более чем на 1 млрд руб.; платформа успешно прошла сертификацию Wildberries и стала официальным сервисом для продавцов.

