МТС запускает бесплатную Школу аналитиков данных

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о запуске Школы аналитики данных от специалистов центра Big Data МТС. Набор проходит до 24 октября 2023 г. на конкурсной основе – все участники, прошедшие тестовое задание, пройдут бесплатное 10 месячное обучение, а лучшие студенты получат приглашение на работу в МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Присоединиться к Школе аналитиков данных смогут как школьники, студенты, действующие ИТ-специалисты, так и все желающие. В рамках программы студенты научатся продвинутому программированию на Python, освоят основы классического машинного обучения и инструменты работы с Big Data, познакомятся с принципами построения ML-моделей в самых распространенных сферах использования: в геоаналитике, рекомендательных системах, финтехе и рекламе. Все преподаватели курса – действующие сотрудники центра Big Data МТС.

Обучение проходит в онлайн-формате: два занятия в неделю с решением практических кейсов и ревью от преподавателей. Для работы с большими данными МТС предоставит свой собственный кластер.

Чтобы стать студентом Школы аналитиков данных, необходимо подать заявку до 24 октября 2023 г. и пройти вступительные испытания. Для подготовки к тестированию рекомендуется повторить основы статистики и теории вероятностей, линейной алгебры, операций с векторами, основы метрики качества моделей в ML, функций распределения, а также Python. Обучение начнётся 7 ноября 2023 г.

«Роль больших данных в бизнесе и в других сферах жизни продолжает расти, поэтому специалисты Big Data становятся всё более востребованными на рынке. Наш курс даёт уникальную возможность получить самые актуальные теоретические знания, и сразу же применять их в рамках обучения для решения реальных коммерческих кейсов. Рассчитываем, что после окончания курса все наши выпускники смогут открыть для себя новые карьерные возможности, которые позволят им заниматься одним из самых перспективных направлений в ИТ – анализом больших данных», — сказал директор центра Big Data МТС Виктор Кантор.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.