МТС запустила умный определитель номера с защитой от спама

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске умного определителя номера в сервисе «Защитник», которая определяет, кто звонит абоненту, даже если номер организации не записан в телефоне. Система не только показывает название компании, но и отмечает «пользу» звонка цветом: зеленым – надежные, желтым – вызовы, которые могут содержать спам, и красные, которые с большой долей вероятности являются нежелательными. Анализ происходит на основе технологий Big Data МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

При входящем информация выводится на экран смартфона и сохраняется в журнале вызовов. Алгоритмы Big Data МТС присваивают номерам категории спама, например, «Опросы и рассылки», «Финансовые организации», «Медицина». Технология также определяет официальное название организации при наличии номера в справочниках и открытых источниках. Пользователь в момент звонка может решить, стоит ли принимать вызов. База номеров обновляется автоматически.

В настройках приложения «Мой МТС» клиент может выбрать категории, звонки в которых «Защитник» не будет блокировать, например, «Страхование», если человек готов принять вызов от страховой компании. Нежелательные звонки автоматически перенаправляются на голосовой бот, после чего сервис присылает полную расшифровку входящего. Изучив текст, пользователь может отобрать потенциально полезные для себя предложения.

«Безопасность и комфорт наших клиентов – одна из ключевых задач экосистемы МТС, а технологии – главный инструмент для ее решения. Благодаря сервису «Защитник» в прошлом году мы избавили абонентов более чем от 2 млрд спам-вызовов. Умный определитель номера стал новым этапом в развитии сервиса. Теперь он дает клиентам возможность самостоятельно выбрать, отвечать на звонок или нет, ориентируясь на категорию и название компании. Так, пользователи будут ограждены от спама и в то же время не пропустят полезные для себя предложения», ­­­– сказал директор центра Big Data МТС Виктор Кантор.

Опция определитель номера бесплатна, работает в рамках услуги «Защитник», подключить которую можно в личном кабинете приложения «Мой МТС» в разделе «Безопасность» или воспользовавшись командой *885# с мобильного телефона. «Защитник» входит в подписки «МТС доступ», Premium и «Нетариф Junior». При отдельном первичном подключении плата за услугу не взимается в течение семи дней, далее стоимость составляет 3 руб. в день. Определитель номера не работает на системах ниже Android 10 и iOS 13.

Михаил Степанюк, Merlion: Лучший сервис невозможен без здоровой конкуренции Маркет

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.