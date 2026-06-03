Получите все материалы CNews по ключевому слову
МТС Big Data - МТС Скоринг
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
МТС Big Data - МТС Скоринг и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Big Data 321 4
|Кантор Виктор 21 2
|Камшилин Сергей 9 1
|Синяков Максим 4 1
|Алешин Вадим 1 1
|Алдошин Олег 37 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163383 1
|Беларусь - Белоруссия 6217 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.