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МТС Big Data - МТС Скоринг

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.06.2026 МТС и «Циан» объединяют усилия в борьбе с телефонным мошенничеством 2
30.05.2025 Wildberries и Russ и МТС запустили совместную ИИ-систему защиты от мошенничества 2
09.12.2024 Big Data МТС разработала решение для предупреждения банков о попытках мошенничества в реальном времени 1
29.03.2024 Новая антифрод-платформа МТС поможет банкам защитить татарстанцев от мошенников 1
22.03.2024 BigData МТС разработала антифрод-платформу для борьбы с социальной инженерией 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

МТС Big Data - МТС Скоринг и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15382 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1216 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 3
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 926 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6357 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6259 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33909 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9186 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26007 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7722 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5014 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9174 2
MLOps - VLM - Visual Language Model - визуально-генеративная модель машинного обучения - Визуально-языковая модель машинного обучения - Визуально-генеративная модель машинного обучения 74 1
Оповещение и уведомление - Notification 5740 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1610 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 376 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5883 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3221 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3093 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21083 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6381 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17716 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2528 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6114 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23905 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29454 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2707 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1405 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12717 1
МТС Big Data 321 4
Кантор Виктор 21 2
Камшилин Сергей 9 1
Синяков Максим 4 1
Алешин Вадим 1 1
Алдошин Олег 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 1
Беларусь - Белоруссия 6217 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52685 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1150 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7441 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6037 1
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