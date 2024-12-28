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Индексная книга (каталог) CNews*
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Синяков Максим



28.12.2024 Аналитика Big Data МТС: родители стали чаще дарить свои смартфоны детям 1
09.12.2024 Big Data МТС разработала решение для предупреждения банков о попытках мошенничества в реальном времени 1
01.10.2024 Новосибирцев приглашают на онлайн-обучение по аналитике больших данных 1
01.10.2024 МТС приглашает татарстанцев на новый поток бесплатной Школы аналитиков данных 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Синяков Максим и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 4
Huawei 3938 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4754 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27433 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7086 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336602, в очереди разбора - 772181.
Создано именных указателей - 166763.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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