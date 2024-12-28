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Аналитика Big Data МТС: родители стали чаще дарить свои смартфоны детям

МТС проанализировала смартфоны, зарегистрированные в мобильной сети МТС за последние три года. В 2024 г. количество смартфонов, которые родители подарили своим детям, оказалось на 20% больше, чем в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По мнению аналитиков МТС, тенденция связана с несколькими факторами. Во-первых, современные дети начинают использовать мобильные устройства с раннего возраста, что побуждает родителей передавать им проверенные и удобные смартфоны. Во-вторых, растет доверие к долговечности флагманских моделей, которые несколько лет остаются производительными и конкурентоспособными на рынке.

Родители все чаще предпочитают обновлять их на новые модели бренда Apple. В топ-5 самых популярных смартфонов, на которые переходят родители, вошли разные версии iPhone.

Топ-5 моделей смартфонов, которые передают родители своим детям: iPhone 11 — 3,8%; iPhone 7 — 2,2%; Redmi 9A — 1,9%; iPhone XR — 1,9%; iPhone X — 1,4%.

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Среди брендов, лидируют следующие устройства: Xiaomi — 24%, Apple — 23%, Samsung — 17%, Huawei — 10%, Realme — 6%.

«Наши данные подтверждают устойчивый тренд: родители начинают воспринимать смартфон как базовую необходимость для детей. Это открывает новые возможности как для производителей, так и для ритейлеров, которые могут ориентироваться на обе целевые аудитории. С учетом текущей динамики, можно прогнозировать, что в ближайшие годы передача смартфонов детям останется устойчивой тенденцией, а продажи новых устройств будут расти благодаря этому циклу обновления», — сказал директор центра Big Data МТС Максим Синяков.

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