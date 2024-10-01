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Новосибирцев приглашают на онлайн-обучение по аналитике больших данных

МТС сообщает о новом наборе в Школу аналитиков данных МТС. Всех, кто пройдет конкурсный отбор до 20 октября 2024 г., ждет бесплатное обучение от специалистов отрасли. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Освоить новую профессию могут жители разных городов, в том числе и новосибирцы, так как уроки проведут онлайн. Лучшие ученики получат приглашение на работу в МТС.

Обучение длится 10 месяцев. Два раза в неделю будут проводить вебинары с разбором теории и практических кейсов. Для работы с большими данными МТС предоставит свой собственный кластер.

Для того, чтобы стать студентом курса, нужно подать заявку до 20 октября 2024 г. и выполнить тестовое задание. В 2024 г. программа начнется 7 ноября 2024 г.

Школа аналитиков данных МТС доступна для всех желающих — как для школьников, так и для действующих ИT-специалистов. В рамках программы студенты учатся продвинутому владению Python, осваивают основы классического машинного обучения и знакомятся с принципами построения ML-моделей в разных сферах использования, например, геоаналитика, реклама и финтех. В этом потоке проведут занятия по обработке естественного языка (NLP) и значительно расширят блок, посвященный рекомендательным системам, временным рядам и Spark.

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Комментарии по работам участникам программы будут давать преподаватели — специалисты центра Big Data МТС. За выполнение домашних работ, посещение занятий и участие в интерактивах начисляются баллы, которые ученики могут обменять на мерч МТС.

«В условиях быстрого развития технологий и постоянного увеличения объемов данных, специалисты по анализу Big Data становятся ключевыми фигурами в любых отраслях. Наш курс предлагает практические навыки и глубокие теоретические знания, необходимые для успешного инвестирования в карьеру в этой динамично развивающейся области. Например, по итогам прошлых потоков несколько десятков человек успешно закончили обучение и получили приглашение на работу в Центр Big Data МТС. Мы уверены, что выпускники нашей программы не только расширят свои профессиональные горизонты, но и окажут значительное влияние на бизнес-процессы в различных сферах», — сказал директор центра Big Data МТС Максим Синяков.

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