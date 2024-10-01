МТС приглашает татарстанцев на новый поток бесплатной Школы аналитиков данных

МТС сообщает о начале нового набора в Школу аналитиков данных МТС. Участники, прошедшие отбор, пройдут бесплатное обучение, а лучшие из них получат приглашение на работу в МТС. Заявки на участие можно подать до 20 октября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Программа начнется 7 ноября 2024 г. и продлится 10 месяцев. Учеба проходит в онлайн-формате: два раза в неделю проводятся вебинары с разбором теории и практических кейсов. Для работы с большими данными МТС предоставит свой собственный кластер. Для того, чтобы стать студентом курса, нужно подать заявку до 20 октября 2024 г. и выполнить тестовое задание.

Школа аналитиков данных МТС доступна для всех желающих — как для школьников, так и для действующих ИT-специалистов. В рамках программы студенты учатся продвинутому владению Python, осваивают основы классического машинного обучения и знакомятся с принципами построения ML-моделей в разных сферах использования, например, геоаналитика, реклама и финтех. Также в этом потоке в программе появятся занятия по обработке естественного языка (NLP), а блок, посвященный рекомендательным системам, временным рядам и Spark, будет значительно расширен.

Кроме того, участникам программы будут доступны комплексные итоговые работы и обратная связь от преподавателей, которые являются специалистами центра Big Data МТС. За выполнение домашних работ, посещение занятий и участие в интерактивах начисляются баллы, которые ученики могут обменять на мерч МТС.

«В условиях быстрого развития технологий и постоянного увеличения объемов данных, специалисты по анализу Big Data становятся ключевыми фигурами в любых отраслях. Наш курс предлагает практические навыки и глубокие теоретические знания, необходимые для успешного инвестирования в карьеру в этой динамично развивающейся области. Например, по итогам прошлых потоков несколько десятков человек успешно закончили обучение и получили приглашение на работу в Центр Big Data МТС. Мы уверены, что выпускники нашей программы не только расширят свои профессиональные горизонты, но и окажут значительное влияние на бизнес-процессы в различных сферах», — сказал директор центра Big Data МТС Максим Синяков.