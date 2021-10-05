Разделы

Интеграция Внедрения
|

В ИТМО создадут новый российский центр развития сильного искусственного интеллекта

ИТМО получит 1,2 млрд руб. на открытие исследовательского центра «Сильный искусственный интеллект в промышленности» в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Ученые Центра будут разрабатывать цифровые решения для планирования разработки нефтегазовых месторождений, а также проектирования и эксплуатации сооружений в суровых условиях Арктики. Главный индустриальный партнер университета, куда в первую очередь будут внедряться готовые проекты, — ПАО «Газпром нефть».

Всего в федеральном конкурсе по поддержке исследовательских центров по искусственному интеллекту (ИИ) приняли участие 36 вузов и научных организаций. Только 6 из них прошли конкурсный отбор. Победители получат от Правительства до 1 млрд руб. на открытие исследовательского центра по ИИ. Еще 30% от суммы обеспечат заказчики разработок. Результатом работы центров станут конкурентоспособные на мировом рынке прикладные решения в виде разработанных программных и аппаратно-программных комплексов с высоким уровнем технологической готовности.

В рамках партнерства c ПАО «Газпром нефть» в исследовательском центре «Сильный ИИ в промышленности» будут разрабатываться цифровые платформенные решения для повышения эффективности полного производственного цикла: от формирования логистики, подбора персонала и закупки оборудования до планирования разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений. Помимо отечественных корпораций заказчиками проектов Центра выступили и лидеры зарубежного рынка — Siemens и Huawei.

«Помимо создания системы принятия решений для планирования разработки нефтегазовых месторождений, мы также работаем над ИИ, который будет проектировать морские объекты и сооружения на шельфе Арктики с учетом сложных климатических, географических условий. Изменяя параметры творческого процесса, воспроизводимого ИИ, можно получать сразу несколько вариантов проектов и выбирать из них оптимальный. И, наконец, будут разрабатываться инструменты для интеллектуализации бизнес-процессов и организационных структур. Анализируя “цифровые следы”, которые оставляют сотрудники в корпоративных информационных системах, ИИ будет формировать предложения по кадровым, структурным и функциональным изменениям. Такая система повысит эффективность многих производственных процессов до 40%», - директор национального центра когнитивных разработок ИТМО Александр Бухановский.

«ИИ — это турбина всех цифровых технологий. Страны, которые добиваются высоких результатов в этой области, всегда будут задавать направление всем остальным. Как раз таки в этом ключевая цель создания нового центра — заложить прочный научно-методический фундамент для прорывных цифровых технологических решений, востребованных на российском и зарубежном рынках. Чтобы быть всегда впереди и иметь возможность задавать тренд всей отрасли, мы делаем ставку именно на сильный ИИ, который способен брать на себя сложные творческие задачи. Мы рады, что экспертный совет и крупные индустриальные партнеры поддержали наши намерения», — рассказала руководитель программы развития ИТМО, первый проректор Дарья Козлова.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росприроднадзор перешел на отечественную платформу для коммуникаций

СNews Analytics выпускает первый обзор рынка промышленной робототехники

Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО

В России строят ИИ, который найдет в Сети незаконные карикатуры и фальсификацию истории и посоветует властям, как с ними быть

На детсадовцев и школьников Москвы заведут электронные досье

С октября поездку на метро в Москве можно будет оплатить «лицом»

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Какую мясорубку лучше купить: хиты продаж

6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств

Лучшие роботы для мойки окон: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вместо темной материи найдена темная энергия — раньше ее никто не видел

Аккумуляторы из хлора: в чем преимущества новинки

Нейросети вычислили, какие полезные гены мы унаследовали от неандертальцев
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture